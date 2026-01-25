Új riválist kaphat Kerkez Milos, ehhez Szoboszlainak is lesz néhány szava

Sajtóhírek szerint a Liverpool skót válogatott balhátvédjét, Andy Robertsont a Tottenham Hotspur szeretné megszerezni. Amennyiben az átigazolás megvalósul, akkor a bal oldalon csupán Kerkez Milos marad bevethető, így a rekordbajnok kénytelen lenne új játékost igazolni erre a posztra. Könnyen lehet, hogy már megtalálták a megoldást: Kosztasz Cimikasz januárban visszatérhet az Anfieldre. A görög védő érkezése különösen jó hír lehet Szoboszlai Dominik számára, hiszen korábban kifejezetten szoros barátságot ápoltak egymással, vagyis a magyar válogatott csapatkapitányának is lehet néhány szava az ügy kapcsán.

Kerkez Milos egyre jobb teljesítményt nyújt a Liverpoolban Fotó: Soccrates Images

Kerkez Milos miatt távozott Cimikasz

A görög balhátvédet éppen abban az időszakban adta kölcsön a Liverpool az AS Romának, amikor Kerkez Milos megérkezett az Anfield Roadra. Az átigazolásokban rendre jól értesült újságíró, Fabrizio Romano szerint az angol csapat januárban visszarendelheti Cimikaszt a római kölcsönből.

A görög játékos az előző szezonban remek viszonyt ápolt Szoboszlaival Liverpoolban, vagyis a magyar játékos biztos örülne a visszatérésének. Az egyelőre kérdés, hogy Szoboszlai Dominik barátja mekkora fenyegetést jelent Kerkez számára, nagyobbat-e, mint Robertson, aki párszor – főleg a Bajnokok Ligájában – már a kispadra kényszerítette a magyar hátvédet.