Leesik az állad: Sylvester Stallonéhez hasonlítják Szoboszlait

A magyar válogatott csapatkapitányának új megjelenése azonnal beindította a szurkolók fantáziáját. Szoboszlai Dominik a PSG-Liverpool (2-0) Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén egy fogpiszkálóval a szájában tűnt fel, ami megosztotta a drukkereket: voltak, akik keményen kritizálták, míg mások kifejezetten odavoltak érte, és rögtön találgatni kezdték, kire hasonlít az új stílusával.

Fotó: Stuart Franklin - UEFA

Szoboszlai Dominik fotója megmozgatja a fantáziát

A Liverpool középpályásáról korábban is születtek már olyan képek, amelyek különböző színészekhez vagy énekesekhez hasonlították. Szoboszlai Dominik esetében ez főleg akkor kapott lendületet, amikor megnövesztette a haját, sokan ugyanis a John Wick karakteréhez hasonlították.

Most azonban egy újabb fotó is felbukkant, amelyen a szurkolók szerint már Sylvester Stallonéra emlékeztet, méghozzá a Kobra című film ikonikus jelenetéből ismert stílusban. Bár apró különbség, hogy a hollywoodi színész inkább gyufával a szájában vált emlékezetessé, míg Szoboszlai fogpiszkálóval jelent meg, ez nem akadályozta meg a drukkereket abban, hogy szabadjára engedjék a fantáziájukat.