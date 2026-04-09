Romario megcsalta a 35 évvel fiatalabb szerelmét a nő legjobb barátnőjével

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 21:15
Úgy tűnik, nem változik az egykori brazil szupersztár. Romario mindig a viharos kapcsolataival került fókuszba, most megcsalta a 35 évvel fiatalabb barátnőjét.
Romario legújabb viharos románca drámai véget ért, miután megcsalta a 35 évvel fiatalabb barátnőjét a lány legjobb barátnőjével. A brazil válogatottal 1994-ben világbajnoki címet szerzett 60 éves szupersztárral azonnal szakított a 25 éves Tiffany Barcelos.

Romario megycsalta a barátnőjét Fotó: DeFodi Images

Az állítólagos megcsalást követően Tiffany a közösségi médiában leiratkozott Romarióról és barátnőjéről, Barbaráról is, ráadásul törölte a férfi hozzászólásait a bejegyzései alól. A botrány akkor robbant ki, amikor az egykori csatárt Barbarával látták együtt, kéz a kézben sétáltak, ami tovább táplálta a kapcsolatukról szóló spekulációkat. Források szerint Tiffany pár nappal előtte Romarióval egy meccsen járt Rio de Janeiróban. A helyzet azonban gyorsan megváltozott, amikor rájött, hogy Romário nem vele, hanem Barbarával utazik el el nyaralni.

Romario megcsalta a barátnőjét

A kínos helyzetet tovább fokozta, hogy Tiffany és Barbara korábban együtt utaztak a világbajnokkal; a hármasról egy fotó is készült az utazás során.

Romario nem titkolta a kapcsolatot: rendszeresen dicsérte Tiffanyt az interneten, és nyilvános hozzászólásaiban „gyönyörűnek” és „csodálatosnak” nevezte. A körülbelül három hónapig tartó románc során a pár együtt utazott többek között Buenos Airesbe is.

A volt barcelonai csatár szerelmi élete évtizedek óta viharos. Jelenleg Tiffany a harmadik nő, akivel kapcsolatba hozták mindössze négy hónap alatt, miután véget ért előző kapcsolata a 23 éves Alicya Gomesszal - írja a Daily Star.

 

