Kínos pillanatok élő adásban, beszólt Van Dijknak a Liverpool sztárja

Kínos másodperceket hozott az angol csapat sajtótájékoztatója a PSG-Liverpool meccs előtt. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjét felvezető eseményen Florian Wirtz képviselte a Pool keretét, s őt szembesítették csapatkapitánya hétvégi kijelentéseivel. Virgil van Dijk a Manchester City elleni 0-4 után fakadt ki.

Florian Wirtz a PSG-Liverpool találkozó előtt beszélt Fotó: Anadolu

A Pool csapatkapitánya azt mondta, Manchesterben 0-2-s hátrányban próbáltak szépíteni, aztán megtört valami.

"Nyilvánvalóan azzal a szándékkal jössz ki az öltözőből a félidő után, hogy gólt szerezz, 2-1-re faragd a hátrányt, és megfordítsd a mérkőzést, de az ellenkezője történt, és 3-0-ról visszajönni nyilvánvalóan nagyon nehéz. De nem szabad feladni, és talán most ez történt..."

- mondta a csapatkapitány, aki szerint az öltözőben is vannak gondok, mentálisan nincs jó állapotban a keret.

Florian Wirtzet a sajtótájékoztatón Van Dijk mondandójáról kérdeztél, a középpályás már az első mondatával meghökkentett mindenkit.

Nem is hallottam, hogy mit mondott

- mondta Wirtz az élőben közvetíttet eseményen, majd utalt rá, szerinte nincs igaza csapattársának.

Azt hiszem, nem értek vele egyet. Próbáltuk megfordítani a meccset, nem adtuk fel.

PSG-Liverpool: tét az elődöntő

A Liverpool idén már csak a Bajnokok Ligájában nyerhet trófeát. A negyeddöntő első találkozóját szerdán 21 órától rendezik Párizsban, a visszavágó Liverpoolban lesz április 14-én, kedden.