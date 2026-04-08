Kínos pillanatok élő adásban, beszólt Van Dijknak a Liverpool sztárja

florian wirtz
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 06:15
virgil van dijkbajnokok ligája
Florian Wirtz szerint semmi sem úgy történt, ahogy a kapitány állítja. A PSG-Liverpool meccs előtt Virgil van Dijk szavaival szembesítették a középpályást.

Kínos másodperceket hozott az angol csapat sajtótájékoztatója a PSG-Liverpool meccs előtt. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjét felvezető eseményen Florian Wirtz képviselte a Pool keretét, s őt szembesítették csapatkapitánya hétvégi kijelentéseivel. Virgil van Dijk a Manchester City elleni 0-4 után fakadt ki.

wirtz psg-liverpool
Florian Wirtz a PSG-Liverpool találkozó előtt beszélt Fotó: Anadolu

A Pool csapatkapitánya azt mondta, Manchesterben 0-2-s hátrányban próbáltak szépíteni, aztán megtört valami.

"Nyilvánvalóan azzal a szándékkal jössz ki az öltözőből a félidő után, hogy gólt szerezz, 2-1-re faragd a hátrányt, és megfordítsd a mérkőzést, de az ellenkezője történt, és 3-0-ról visszajönni nyilvánvalóan nagyon nehéz. De nem szabad feladni, és talán most ez történt..."

- mondta a csapatkapitány, aki szerint az öltözőben is vannak gondok, mentálisan nincs jó állapotban a keret.

Florian Wirtzet a sajtótájékoztatón Van Dijk mondandójáról kérdeztél, a középpályás már az első mondatával meghökkentett mindenkit.

Nem is hallottam, hogy mit mondott

- mondta Wirtz az élőben közvetíttet eseményen, majd utalt rá, szerinte nincs igaza csapattársának.

Azt hiszem, nem értek vele egyet. Próbáltuk megfordítani a meccset, nem adtuk fel.

PSG-Liverpool: tét az elődöntő

A Liverpool idén már csak a Bajnokok Ligájában nyerhet trófeát. A negyeddöntő első találkozóját szerdán 21 órától rendezik Párizsban, a visszavágó Liverpoolban lesz április 14-én, kedden.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
