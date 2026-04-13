"Sosem fogom elfelejteni" - Megszólalt Marco Rossi elfeledett embere

Nikitscher Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 06:15
Marco Rossimagyar válogatott
A magyar válogatott középpályás megszerezte első gólját a Rio Ave színeiben. Nikitscher Tamást választották a mérkőzés legjobbjának.

A Rio Ave 2-0-ra nyert a Santa Clara otthonában a portugál bajnokság 29. fordulójában. Nikitscher Tamás kezdőként kapott lehetőséget, és az 50. percben megszerezte első gólját a csapat színeiben. A magyar válogatott középpályást a mérkőzés legjobbjának választották, ami nem meglepő, hiszen végig hasznos teljesítményt nyújtott: 56 alkalommal ért labdába, és a párharcokban is stabilan helytállt. A megnyert találkozó után elégedetten értékelt.

Nikitscher Tamás megszerezte első gólját a Rio Ave-ban
Nikitscher Tamás megszerezte első gólját a Rio Ave-ban Fotó: Facebook

Nikitscher Tamás: Remélem, még több gólt tudok szerezni

A legfontosabb a győzelem volt, és nagyon büszke vagyok a csapat teljesítményére, valamint a szurkolóinkra is, akik velünk tartottak

- idézte a csakfoci.hu Nikitscher Tamás szavait, aki a portugál Sport TV kamerái előtt boldogan értékelt. 

Nehéz mérkőzést játszottunk, sokat küzdöttünk, próbáltunk minden második labdát megszerezni, ezért nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyernünk. Soha nem fogom elfelejteni az első gólomat. Remélem, még több gólt tudok szerezni, viszont nem ez a legfontosabb, hanem a csapat sikere. Minden héten keményen dolgozunk, megpróbálunk ezen az úton tovább haladni 

- tette hozzá.

Nikitscher tavaly nyáron igazolt a portugál élvonalban szereplő Rio Avéhoz a spanyol La Ligában szereplő Real Valladolidtól, ahol az előző idényben légiósként 14 mérkőzésen lépett pályára. Magyarországon a DVSC, a PMFC és a KTE színeiben futballozott, az NB I-ben 37 mérkőzésen három gólt szerzett. A magyar válogatottban pedig 8-szoros lépett pályára, legutóbb 2025 nyarán kapott meghívót Marco Rossitól. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
