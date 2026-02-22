Harciasan üzent haza Marco Rossi elfeledett kulcsembere

A 2024-es Európa-bajnokság utáni debütálásától, tavaly nyárig a magyar labdarúgó-válogatott minden meccsén játszott Nikitscher Tamás – aztán úgy tűnt el Marco Rossi szövetségi kapitányunk csapatából, ahogy berobbant. Persze nem véletlenül döntött így az olasz-magyar szakvezető: az akkor még az NB I-es kiesőjelölt Kecskemétből beválogatott és többek között Németország vagy éppen Hollandia ellen is remekül helytállt középpályás 2025 tavaszán a spanyol Real Valladolidba, majd onnan a portugál Rio Avéba igazolt, és légiósként nehéz időszakot élt meg. Magyarul: túl keveset játszott. Az utóbbi hetekben azonban fordult a kocka, beverekedte magát a portugál középcsapat kezdőtizenegyébe.

Nikitscher Tamás (középen) kiharcolta a helyét a portugál Rio Ave kezdőcsapatában

Fotó: Eurasia Sport Images

A 26 éves Nikitscher Tamás újra egészséges és egyre többet játszik a klubcsapatában.

– Az utóbbi négy bajnokin háromszor is a kezdőcsapat tagja lehettem.

Tisztában voltam azzal, hogy a rengeteg munkának előbb-utóbb meglesz a gyümölcse. Semmit sem kaptam ingyen a karrieremben, így felvettem a kesztyűt.

Amikor tavaly nyáron a Valladolidból a Rio Avéba szerződtem, sérüléssel bajlódtam és nehezen kerültem be a csapatba, csereként jutottam szóhoz. Bár természetesen dühös voltam, hiszen mindenki futballozni akar, a helyzetet elfogadtam, megértettem, s ugyanolyan keményen melóztam, mint korábban. Elsőként érkeztem az edzésekre, különmunkát végeztem, hittem magamban. Még nem tapasztaltam a pályafutásom során, hogy ilyen hosszú ideig csak elvétve játszom, de ezt is megtanultam kezelni, ezzel is több lettem: nem az a lényeg, mi történik, hanem az, hogy miként reagálsz. Örülök, hogy újra a pályán lehetek, egyre jobban élvezem a futballt – mondta Rossi egyik nagy felfedezettje a Nemzeti Sportnak.

Habár a Rio Ave jelenleg csak 15. a portugál élvonalban, vasárnap (21.30, tv: Sport 1) pedig az éllovas FC Porto vendége lesz, Nikitscher jól érzi magát a csapatban és az óceánparti városkában (Vila do Conde) is:

– Csodaszép helyen élhetek és futballozhatok, nyugodt a város, bár ahogy hallom, a nyár közeledtével beindul az élet, jönnek a turisták. Ha kinézek az ablakon, az óceánt látom, a levegő tiszta, megnyugtató hely. A hőmérséklet is kellemes, ilyenkor tizenegy, tizenkét Celsius-fok van, igaz, négy hete nem láttuk a napot, sok eső esett. Az óceán, persze, mindig hideg, ám olykor bemerészkedek… A párommal remekül érezzük magunkat!