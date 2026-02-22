HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Harciasan üzent haza Marco Rossi elfeledett kulcsembere

nikitscher tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 07:25
válogatottmarco rossirio ave
Túl van a sérüléseken és a nehéz időszakán, újra élvezi a játékot Portugáliában. Nikitscher Tamás küzd tovább, a válogatottságért is.
LL
A szerző cikkei

A 2024-es Európa-bajnokság utáni debütálásától, tavaly nyárig a magyar labdarúgó-válogatott minden meccsén játszott Nikitscher Tamás – aztán úgy tűnt el Marco Rossi szövetségi kapitányunk csapatából, ahogy berobbant. Persze nem véletlenül döntött így az olasz-magyar szakvezető: az akkor még az NB I-es kiesőjelölt Kecskemétből beválogatott és többek között Németország vagy éppen Hollandia ellen is remekül helytállt középpályás 2025 tavaszán a spanyol Real Valladolidba, majd onnan a portugál Rio Avéba igazolt, és légiósként nehéz időszakot élt meg. Magyarul: túl keveset játszott. Az utóbbi hetekben azonban fordult a kocka, beverekedte magát a portugál középcsapat kezdőtizenegyébe.

Nikitscher Tamás (középen) a portugál Rio Ave csapatában
Nikitscher Tamás (középen) kiharcolta a helyét a portugál Rio Ave kezdőcsapatában
Fotó: Eurasia Sport Images

A 26 éves Nikitscher Tamás újra egészséges és egyre többet játszik a klubcsapatában.

– Az utóbbi négy bajnokin háromszor is a kezdőcsapat tagja lehettem. 

Tisztában voltam azzal, hogy a rengeteg munkának előbb-utóbb meglesz a gyümölcse. Semmit sem kaptam ingyen a karrieremben, így felvettem a kesztyűt. 

Amikor tavaly nyáron a Valladolidból a Rio Avéba szerződtem, sérüléssel bajlódtam és nehezen kerültem be a csapatba, csereként jutottam szóhoz. Bár természetesen dühös voltam, hiszen mindenki futballozni akar, a helyzetet elfogadtam, megértettem, s ugyanolyan keményen melóztam, mint korábban. Elsőként érkeztem az edzésekre, különmunkát végeztem, hittem magamban. Még nem tapasztaltam a pályafutásom során, hogy ilyen hosszú ideig csak elvétve játszom, de ezt is megtanultam kezelni, ezzel is több lettem: nem az a lényeg, mi történik, hanem az, hogy miként reagálsz. Örülök, hogy újra a pályán lehetek, egyre jobban élvezem a futballt – mondta Rossi egyik nagy felfedezettje a Nemzeti Sportnak.

Habár a Rio Ave jelenleg csak 15. a portugál élvonalban, vasárnap (21.30, tv: Sport 1) pedig az éllovas FC Porto vendége lesz, Nikitscher jól érzi magát a csapatban és az óceánparti városkában (Vila do Conde) is:

– Csodaszép helyen élhetek és futballozhatok, nyugodt a város, bár ahogy hallom, a nyár közeledtével beindul az élet, jönnek a turisták. Ha kinézek az ablakon, az óceánt látom, a levegő tiszta, megnyugtató hely. A hőmérséklet is kellemes, ilyenkor tizenegy, tizenkét Celsius-fok van, igaz, négy hete nem láttuk a napot, sok eső esett. Az óceán, persze, mindig hideg, ám olykor bemerészkedek… A párommal remekül érezzük magunkat!

Nem bánta meg a döntését, igaz, nem is szokta, mert úgy tartja: "mindig, mindenből lehet tanulni". Igyekszik jól és kiegyensúlyozottan futballozni, hogy akár nagyobb klubok figyelmét is felhívja magára. 

Nikitscher Tamás küzd tovább a válogatottágért is

Hogy Marco Rossi is felfigyel-e rá újra, még a jövő zenéje.

– Jelenleg csak magamra szeretnék figyelni, arra, hogy minél többet és jól futballozzak. Ősszel, ugye, sérüléssel is bajlódtam, nem játszottam a klubcsapatomban, teljesen érthető volt, hogy nem kaptam meghívót. 

Marco Rossi arra számít, aki ezt megérdemli, így nincs mit tennem, tovább kell dolgoznom és szépen venni a lépcsőfokokat. A karrierem lényege eddig a küzdés volt, így a válogatottságért is ugyanígy harcolok majd!

Az őszi Nemzetek Ligája-sorozatra készülő magyar válogatott egyébként legközelebb a márciusi felkészülési meccseken lép pályára; a Rossi-csapat 28-án Szlovéniát, 31-én Görögországot fogadja a Puskás Arénában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu