Harciasan üzent haza Marco Rossi elfeledett kulcsembere

A 2024-es Európa-bajnokság utáni debütálásától, tavaly nyárig a magyar labdarúgó-válogatott minden meccsén játszott Nikitscher Tamás – aztán úgy tűnt el Marco Rossi szövetségi kapitányunk csapatából, ahogy berobbant. Persze nem véletlenül döntött így az olasz-magyar szakvezető: az akkor még az NB I-es kiesőjelölt Kecskemétből beválogatott és többek között Németország vagy éppen Hollandia ellen is remekül helytállt középpályás 2025 tavaszán a spanyol Real Valladolidba, majd onnan a portugál Rio Avéba igazolt, és légiósként nehéz időszakot élt meg. Magyarul: túl keveset játszott. Az utóbbi hetekben azonban fordult a kocka, beverekedte magát a portugál középcsapat kezdőtizenegyébe.
A 26 éves Nikitscher Tamás újra egészséges és egyre többet játszik a klubcsapatában.
– Az utóbbi négy bajnokin háromszor is a kezdőcsapat tagja lehettem.
Tisztában voltam azzal, hogy a rengeteg munkának előbb-utóbb meglesz a gyümölcse. Semmit sem kaptam ingyen a karrieremben, így felvettem a kesztyűt.
Amikor tavaly nyáron a Valladolidból a Rio Avéba szerződtem, sérüléssel bajlódtam és nehezen kerültem be a csapatba, csereként jutottam szóhoz. Bár természetesen dühös voltam, hiszen mindenki futballozni akar, a helyzetet elfogadtam, megértettem, s ugyanolyan keményen melóztam, mint korábban. Elsőként érkeztem az edzésekre, különmunkát végeztem, hittem magamban. Még nem tapasztaltam a pályafutásom során, hogy ilyen hosszú ideig csak elvétve játszom, de ezt is megtanultam kezelni, ezzel is több lettem: nem az a lényeg, mi történik, hanem az, hogy miként reagálsz. Örülök, hogy újra a pályán lehetek, egyre jobban élvezem a futballt – mondta Rossi egyik nagy felfedezettje a Nemzeti Sportnak.
Habár a Rio Ave jelenleg csak 15. a portugál élvonalban, vasárnap (21.30, tv: Sport 1) pedig az éllovas FC Porto vendége lesz, Nikitscher jól érzi magát a csapatban és az óceánparti városkában (Vila do Conde) is:
– Csodaszép helyen élhetek és futballozhatok, nyugodt a város, bár ahogy hallom, a nyár közeledtével beindul az élet, jönnek a turisták. Ha kinézek az ablakon, az óceánt látom, a levegő tiszta, megnyugtató hely. A hőmérséklet is kellemes, ilyenkor tizenegy, tizenkét Celsius-fok van, igaz, négy hete nem láttuk a napot, sok eső esett. Az óceán, persze, mindig hideg, ám olykor bemerészkedek… A párommal remekül érezzük magunkat!
Nem bánta meg a döntését, igaz, nem is szokta, mert úgy tartja: "mindig, mindenből lehet tanulni". Igyekszik jól és kiegyensúlyozottan futballozni, hogy akár nagyobb klubok figyelmét is felhívja magára.
Hogy Marco Rossi is felfigyel-e rá újra, még a jövő zenéje.
– Jelenleg csak magamra szeretnék figyelni, arra, hogy minél többet és jól futballozzak. Ősszel, ugye, sérüléssel is bajlódtam, nem játszottam a klubcsapatomban, teljesen érthető volt, hogy nem kaptam meghívót.
Marco Rossi arra számít, aki ezt megérdemli, így nincs mit tennem, tovább kell dolgoznom és szépen venni a lépcsőfokokat. A karrierem lényege eddig a küzdés volt, így a válogatottságért is ugyanígy harcolok majd!
Az őszi Nemzetek Ligája-sorozatra készülő magyar válogatott egyébként legközelebb a márciusi felkészülési meccseken lép pályára; a Rossi-csapat 28-án Szlovéniát, 31-én Görögországot fogadja a Puskás Arénában.
