Még sincs vége a botránynak, búcsúmeccsre készül Szalah?

Mint ismert, Mohamed Szalah még a keretbe sem került be a Liverpool hétközi, Inter elleni Bajnokok Ligája-találkozóján, miután nyilvánosan kritizálta Arne Slot vezetőedzőt. Az eset komoly feszültséget szült a felek között, amely azonban – legalábbis átmenetileg – enyhülni látszik. A Brighton elleni bajnoki mérkőzésre az egyiptomi klasszis ismét meccskeretbe került, miután a találkozót megelőzően négyszemközt egyeztetett a holland szakemberrel. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy végleg rendeződött volna a helyzet: Szalah januári távozásának lehetőségére továbbra is reális esély mutatkozik.
A Liverpool-Brighton összecsapás előestéjén több megbízható liverpooli újságíró is arról számolt be, hogy a Szalah és Slot közötti megbeszélés összességében pozitív hangulatban zajlott, ennek eredményeként a támadó visszakerült a keretbe. Ugyanakkor a csatabárdot korántsem ásták el teljesen. A hírek szerint Slot egyértelművé tette: Szalah a jövőben nem számít automatikus kezdőnek. Ez aligha meglepő, hiszen a Vörösök továbbra is veretlenek azóta, hogy a holland szakember háttérbe szorította a 33 esztendős klasszist, míg korábban, amikor a játékos a kezdőcsapat tagja volt, három egymást követő mérkőzésen is vereséget szenvedett a csapat.
Ezzel párhuzamosan a klub vezetése sem zárkózik el a játékos eladásától, amennyiben egy érdeklődő hajlandó megfizetni azt az összeget, amelyet a liverpooli fejesek elfogadhatónak tartanak.
Nem kizárt tehát, hogy a ma 16 órakor kezdődő (tv: Spíler 1), Brighton elleni bajnoki mérkőzés akár Mohamed Szalah utolsó fellépése lesz a Liverpool mezében. Könnyen elképzelhető, hogy a keretbe való visszakerülés is ezt a forgatókönyvet erősíti: a történtek ellenére a klub lehetőséget adhat a játékosnak arra, hogy méltó módon búcsút vegyen az Anfieldtől, különösen annak fényében, hogy december 15-én már az Afrikai Nemzetek Kupájára utazik.
A történet tehát korántsem ért még a végéhez. A Brighton elleni mérkőzés szolgálhat búcsúként, de akár a kibékülés első lépéseként is. A végső döntés minden bizonnyal a következő hetekben születik meg.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.