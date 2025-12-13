Még sincs vége a botránynak, búcsúmeccsre készül Szalah?

Mint ismert, Mohamed Szalah még a keretbe sem került be a Liverpool hétközi, Inter elleni Bajnokok Ligája-találkozóján, miután nyilvánosan kritizálta Arne Slot vezetőedzőt. Az eset komoly feszültséget szült a felek között, amely azonban – legalábbis átmenetileg – enyhülni látszik. A Brighton elleni bajnoki mérkőzésre az egyiptomi klasszis ismét meccskeretbe került, miután a találkozót megelőzően négyszemközt egyeztetett a holland szakemberrel. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy végleg rendeződött volna a helyzet: Szalah januári távozásának lehetőségére továbbra is reális esély mutatkozik.

A Liverpool-Brighton lehet Mohamed Szalah utolsó meccse az Anfielden Fotó: Liverpool FC

A Liverpool-Brighton összecsapás előestéjén több megbízható liverpooli újságíró is arról számolt be, hogy a Szalah és Slot közötti megbeszélés összességében pozitív hangulatban zajlott, ennek eredményeként a támadó visszakerült a keretbe. Ugyanakkor a csatabárdot korántsem ásták el teljesen. A hírek szerint Slot egyértelművé tette: Szalah a jövőben nem számít automatikus kezdőnek. Ez aligha meglepő, hiszen a Vörösök továbbra is veretlenek azóta, hogy a holland szakember háttérbe szorította a 33 esztendős klasszist, míg korábban, amikor a játékos a kezdőcsapat tagja volt, három egymást követő mérkőzésen is vereséget szenvedett a csapat.

Exclusive 💣



We understand that talks between Arne Slot and Mo Salah have not been successful but are heading in the right direction.



Salah was told his starting place is not guaranteed due to poor form & tactical change for the team, and he was unhappy with the management's… pic.twitter.com/egXzFWJxcZ — indykaila News (@indykaila) December 12, 2025

A Liverpool kész megválni Szalah-tól

Ezzel párhuzamosan a klub vezetése sem zárkózik el a játékos eladásától, amennyiben egy érdeklődő hajlandó megfizetni azt az összeget, amelyet a liverpooli fejesek elfogadhatónak tartanak.

Nem kizárt tehát, hogy a ma 16 órakor kezdődő (tv: Spíler 1), Brighton elleni bajnoki mérkőzés akár Mohamed Szalah utolsó fellépése lesz a Liverpool mezében. Könnyen elképzelhető, hogy a keretbe való visszakerülés is ezt a forgatókönyvet erősíti: a történtek ellenére a klub lehetőséget adhat a játékosnak arra, hogy méltó módon búcsút vegyen az Anfieldtől, különösen annak fényében, hogy december 15-én már az Afrikai Nemzetek Kupájára utazik.

A történet tehát korántsem ért még a végéhez. A Brighton elleni mérkőzés szolgálhat búcsúként, de akár a kibékülés első lépéseként is. A végső döntés minden bizonnyal a következő hetekben születik meg.