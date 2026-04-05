Felejthetetlen dolgot tett Szoboszlai Dominik; Marco Rossi elérzékenyült

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 15:30
Pécsi ÁrminMarco Rossi
Szoboszlai Dominik felejthetetlen élményt okozott egy kisfiúnak a Puskás Arénában, Marco Rossi pedig elérzékenyült. Ezek, valamint Pécsi Ármin liverpooli fizetése is bekerült a Bors legolvasottabb heti sporthírei közé.
Szoboszlai Dominik örömet okozott

Szoboszlai Dominik még a magyar-szlovén (1-0) válogatott mérkőzés helyszínén okozott felejthetetlen élményt egy kisfiúnak, amikor gyerekekkel pacsizott a Puskás Arénába érkezve. A fiú arckifejezése is jelezte, mindennél többet jelent neki, hogy a csapatkapitány személyesen is üdvözölte. A nagy találkozást ezen linken keresztül tudod megnézni!

Szoboszlai Dominik és Marco Rossi
Szoboszlai Dominik felejthetetlen élményt okozott egy kisfiúnak, míg Marco Rossi elérzékenyülve nyilatkozott
Marco Rossi elérzékenyült

Marco Rossi szövetségi kapitány elégedetten értékelt a magyar-görög (0-0) mérkőzés lefújása után, majd elérzékenyülve beszélt arról, hogy a szurkolók mindkét márciusi felkészülési mérkőzésen az ő nevét skandálták a Puskás Aréna lelátóján. Az olasz szakember szerint ez tényleg nem megszokott dolog a futballban. Hogy mit mondott még, arról ezen a linken keresztül olvashatsz!

Ennyit keres Pécsi Ármin

Bár az elmúlt napokban a magyar válogatott két felkészülési mérkőzése volt a slágertéma a hazai sportéletben, közben Liverpoolban nyilvánosságra hozták az összes focista fizetését. Így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után kiderült az is, hogy mennyi pénzt keres a klub harmadik magyar játékosa, Pécsi Ármin. Erről ezen a linken olvashatsz részleteket!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu