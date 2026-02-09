Ennyi volt, eldőlt Gulácsi Péter sorsa Lipcsében

Büszkén osztotta meg a hírt a Bundesligában szereplő RB Leipzig 58-szoros magyar válogatott kapusa, hogy meghosszabbította a szerződését. Mint ismert, Gulácsi Péter sorsa sokáig bizonytalannak tűnt, miután előző kontraktusa nyáron lejárt volna, de a találgatásoknak maga a hálóőr vetett véget.

Gulácsi Péter hosszabbított Lipcsében Fotó: NurPhoto

Büszke vagyok, hogy szerződést hosszabbítottam az RB Leipziggel. A történetünk folytatódik

- osztotta meg a közösségi oldalán Gulácsi Péter, aki feleségével és gyermekeivel együtt ünnepelte meg az új szerződésének aláírását.

A bejelentésből az is kiderült, hogy a magyar kapus mindössze további egyetlen évre kötelezte el magát Lipcsében, de 2027-ig biztosan marad a klubnál.

Az, hogy milyen szerepben, még továbbra is kérdéses, hiszen Gulácsi már többször is bizonyította, képes kiszorítani a kapuból a 12 évvel fiatalabb, tavalyelőtt 10 millió euróért (3,9 milliárd forint) szerződtetett belga posztriválisát, Maarten Vandevoordtot. De az utóbbi időben napvilágot láttak olyan hírek is, miszerint légiósunk csak kispadosként, ráadásul erősen megnyirbált fizetésért maradhat Lipcsében.