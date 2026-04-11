"Mindig hazahúzott a szívem" - Gróf Dávid a Fideszre fog szavazni

Vasárnap estére kiderül, ki nyeri a 2026-os választásokat, melyik oldal alakíthat kormányt. A napokban egyre többen szólalnak fel a Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök mellett, köztük közszereplők és sportolók is. Így tett a Ferencváros focikapusa, Gróf Dávid is, aki a saját közösségi-oldalán osztott meg egy videót, melyben kiemelte: a jelenlegi kormány példátlan mértékben támogatta a magyar sportot, és egyértelmű számára, hogy a Fideszre adja a szavazatát.
Focista karrierem során számos európai klubnál megfordultam, de valahogy mindig hazahúzott a szívem. Itthon szerettem volna családot alapítani és a külföldön megszerzett tapasztalataimat hasznosítani. Magyarország egy békés, biztonságos hely. Sporttámogatásoknak köszönhetően a körülmények, akár az utánpótlás, akár a versenysportot nézzük kiválóak. A sport, a kultúra, a hagyományaink számomra mind olyan értékek, amik befolyásolják a mindennapjaimat, és szeretném, hogy ezek ne változzanak. Ezért fogok április 12-én a Fideszre szavazni. Hajrá magyarok, hajrá Magyarország!
- mondta Gróf Dávid, aki a magyar kormány által szervezett Békemeneten frontembereként az első sorban vonult végig Budapest utcáin.
