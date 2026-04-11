BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Szaniszló, Leó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

"Mindig hazahúzott a szívem" - Gróf Dávid a Fideszre fog szavazni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 13:36
VálasztásokFradi
Április 12-én kulcsfontosságú választásra kerül sor Magyarországon. A Ferencváros kapusa, Gróf Dávid úgy véli, hogy a Fidesz jelentős támogatást nyújtott a sport számára, ezért a voksoláskor rájuk adja le a szavazatát.

Vasárnap estére kiderül, ki nyeri a 2026-os választásokat, melyik oldal alakíthat kormányt. A napokban egyre többen szólalnak fel a Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök mellett, köztük közszereplők és sportolók is. Így tett a Ferencváros focikapusa, Gróf Dávid is, aki a saját közösségi-oldalán osztott meg egy videót, melyben kiemelte: a jelenlegi kormány példátlan mértékben támogatta a magyar sportot, és egyértelmű számára, hogy a Fideszre adja a szavazatát.

Fotó: Bors

Gróf Dávid: Mindig hazahúzott a szívem

Focista karrierem során számos európai klubnál megfordultam, de valahogy mindig hazahúzott a szívem. Itthon szerettem volna családot alapítani és a külföldön megszerzett tapasztalataimat hasznosítani. Magyarország egy békés, biztonságos hely. Sporttámogatásoknak köszönhetően a körülmények, akár az utánpótlás, akár a versenysportot nézzük kiválóak.  A sport, a kultúra, a hagyományaink számomra mind olyan értékek, amik befolyásolják a mindennapjaimat, és szeretném, hogy ezek ne változzanak. Ezért fogok április 12-én a Fideszre szavazni. Hajrá magyarok, hajrá Magyarország!

- mondta Gróf Dávid, aki a magyar kormány által szervezett Békemeneten frontembereként az első sorban vonult végig Budapest utcáin.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
