Gróf Dávid elárulta, kire fog szavazni április 12-én

Már nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, ki nyeri a 2026-os választásokat. A napokban egyre többen szólalnak fel Orbán Viktor és a Fidesz mellett, akiknek sorába most Gróf Dávid is csatlakozott. A magyar kapus lapunknak kiemelte, hogy édesapaként és sportolóként is fontosnak tartja, hogy a jelenlegi kormánypárt maradjon Magyarország élén.
Számomra teljesen egyértelmű, hogy a béke mellett állok. Szeretném a kislányomat egy békés, boldog országban felnevelni. Ráadásul sportolóként pontosan tudom, hogy 16 év alatt mennyit kaptunk a kormánytól, ezért nekem egyáltalán nem kérdés, hogy kire teszem le a voksomat április 12-én
– mondta lapunknak a Ferencváros labdarúgócsapatának kapusa.
Gróf Dávid korábban a magyar kormány által szervezett Békemeneten is részt vett és az első sorban járta végig Budapest utcáit. „Úgy érzem, hogy ez a kötelességem, és az egész családunk ebben hisz, hogy ki kell állni a béke mellett” - mondta a rendezvényen a labdarúgó.
Hosszú ideje a közbeszéd legfontosabb témája 2026. április 12. De vajon miért? Az ellenzék agresszív légkört teremtett, és óriási a megosztottság a társadalomban. Magyar Péter megjelenésével a népharag is kialakult, mivel beszédeiben csak az uszítás és az gyűlöletkeltés áll a középpontban. Ezért is fontos, hogy megmaradjon a béke Magyarországon.
