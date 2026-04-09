Gróf Dávid elárulta, kire fog szavazni április 12-én

Már nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, ki nyeri a 2026-os választásokat. A napokban egyre többen szólalnak fel Orbán Viktor és a Fidesz mellett, akiknek sorába most Gróf Dávid is csatlakozott. A magyar kapus lapunknak kiemelte, hogy édesapaként és sportolóként is fontosnak tartja, hogy a jelenlegi kormánypárt maradjon Magyarország élén.

Gróf Dávid eddig sem titkolta, hogy kivel szimpatizál, ám most lapunknak nyíltan vallott politikai nézeteiről (Fotó: Tumbász Hédi)

Gróf Dávid Orbán Viktort és a Fideszt támogatja

Számomra teljesen egyértelmű, hogy a béke mellett állok. Szeretném a kislányomat egy békés, boldog országban felnevelni. Ráadásul sportolóként pontosan tudom, hogy 16 év alatt mennyit kaptunk a kormánytól, ezért nekem egyáltalán nem kérdés, hogy kire teszem le a voksomat április 12-én

– mondta lapunknak a Ferencváros labdarúgócsapatának kapusa.

Gróf Dávid korábban a magyar kormány által szervezett Békemeneten is részt vett és az első sorban járta végig Budapest utcáit. „Úgy érzem, hogy ez a kötelességem, és az egész családunk ebben hisz, hogy ki kell állni a béke mellett” - mondta a rendezvényen a labdarúgó.

Gróf Dávid szerint is kiemelten fontos a mostani választás (Fotó: Tumbász Hédi)