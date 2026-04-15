Teljesülhet Csuti legnagyobb kívánsága, Újpesten lehet bajnok a Fradi

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 18:45
Az ősi rivális stadionjában ünnepelhetnek bajnoki címet a zöld-fehérek. Szabó András Csuti felvázolta az álomforgatókönyvet a Fradi számára.

A Puskás Akadémia legyőzésével a Ferencváros egy lépéssel közelebb került zsinórban nyolcadik magyar bajnoki címéhez. Robbie Keane csapata négy fordulóval a vége előtt átvette a vezetést a trónkövetelő Győrtől, igaz pontegyenlőség van az élen. Az aranyérem sorsa alighanem a két bajnokaspiráns április 19-i (19.30, tv: M4 Sport) találkozóján dől majd el, ahol a kisalföldi együttes lesz hazai pályán. mennyiben a rekordbajnok győztesen távozik Győrből, akár már egy fordulóval a zárás előtt bebiztosíthatja újabb bajnoki elsőségét. Ebben a forgatókönyvben reménykedik a népszerű műsorvezető és egyben Fradi-drukker, Csuti is.

A Fradi legutóbb 3-0-ra verte az Újpestet / Fotó: Szabolcs László

Ha egyet lehetne kívánni, akkor azt mondom, hogy legyünk Újpesten bajnokok

– fogalmazott Csuti a Fradi TV-nek az FTC-PAFC mérkőzésen.

Valóban bajnok lehet Újpesten a Fradi?

A hátralévő mindössze négy forduló és a kialakult pontazonosság fényében ez elsőre nehéz feladatnak tűnik, ám korántsem lehetetlen küldetés. Az Újpest-Fradi derbit az utolsó előtti fordulóban rendezik a Megyeri úton. Ahhoz, hogy ott ünnepelhessenek bajnoki címet a fővárosi zöld-fehérek, elengedhetetlen a győzelem, ám előtte még a Győrt és a Paksot is el kell intézniük.

Ebben az esetben hárompontos előnnyel vágnának neki az utolsó fordulónak, feltéve, hogy a Győr legyőzi a Debrecent. Ez a különbség ugyan még mindig behozható lenne, de pontegyenlőség esetén a győzelmek száma dönt az NB I-ben – ebben pedig a Győr már nem tudná beérni a címvédőt.

 

