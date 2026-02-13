Fotó: Ezzel az álomautóval jelent meg Dzsudzsák Balázs

Gőzerővel készülnek a péntek esti, Újpest-DVSC NB I-es bajnokira (20:00, tv: M4 Sport) a debreceni focisták. A klub a közösségi oldalára töltött fel egy képgalériát, amelyben megmutatták, melyik focista hogyan érkezett meg az edzőcentrumba, hogy folytatódhasson a felkészülés az újpesti találkozóra. Dzsudzsák Balázs egy álomautóból kiszállva jelent meg – amelyet egy együttműködés keretében kapott használatra.
A DVSC több játékosa – köztük a csapatkapitány – és stábtagja vehetett át csúcskategóriás modelleket még novemberben, amikor a klub egy hosszútávú együttműködést kötött a BMW debreceni márkakereskedésével. Ennek keretében X3, X5 és X7 típusú autókat kaptak használatra – Dzsudzsák Balázs pedig ezekből a legnagyobbat kapta.
A német autógyár a lenyűgöző dinamizmus és a tekintélyt parancsoló fellépés megtestesítőjeként jellemzi az autócsodát. Amellyel minden megtett kilométer intenzív élményt nyújt, ez az utazásokat izgalmassá, dinamikussá és energikussá teszi. A kocsi külsejét a dizájnelemek, a nagyméretű légbeömlők és a sportos motorháztető teszik erőt sugárzóvá, ami pedig a belső teret illeti, ott a teljesítmény és a kényelem tökéletes egyensúlya valósul meg.
Ami a piszkos anyagiakat illeti: az alapmodellt sem lehet megkapni 40 millió forint alatt, sőt, a felszereltebb változatok árai inkább 50 millió fölé rúgnak – amiből már egy kisebb budapesti garzonlakás is kijön. A DVSC-nél viszont nagyon szerencséseknek mondhatják magukat, hogy nem kell mélyen a zsebükbe nyúlniuk ezért az álomautóért, hanem az együttműködés keretein belül vélhetően ingyen használhatják azt.
