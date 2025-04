Dárdai Bence berlini szórakozásra használta ki a VfL Wolfsburg futballistáin járó szabadnapot, miután a német Bundesliga hétvégi 27. fordulójában a 9. helyezett csapata hazai vereséget szenvedett (0-1) a kiesés elől menekülő Heidenheimtől. Az immár magyar válogatott középpályás korábbi berlini csapatársai és barátai, Tjark Ernst és Oliver Rölke társaságában beleszagolt a Baller League kispályás focitorna hangulatába.

Dárdai Bence ősz közepétől a Wolfsburg erőssége, már egy gólja és három gólpassza van a Bundesligában Fotó: NurPhoto via AFP

A többek között a 130-szoros német válogatott Lukas Podolski által életre hívott, nagyszabású műfüves viadal VIP-páholyában Dárdai Bence a Bildnek nyilatkozva elmondta: csak hetente egy-egy napra utazik haza Berlinbe, hogy a családtagjaival és a barátaival töltse el a szabadidejét a wolfsburgi mindennapok után.

Egyedül élek, van egy lakásom. Szuperül fogadtak az emberek, nagyon jól érzem magam ott! Azt kell mondanom, hogy igazán jó kimozdulni otthonról és egyedül lakni, már csak azért is, hogy felnőjek. Ez fontos!

– mondta.

Dárdai Bence már korábban is elvágyott

Korábban Bence és édesapja, Dárdai Pál is elárulták, hogy már tavalyelőtt is a saját lábára akart állni és önálló életbe kezdeni. Akkor, alig 18 évesen és még az érettségi előtt lebeszélte őt a klubváltásról édesanyja, Dárdai Mónika. Tavaly nyáron aztán ha sírva és nem túl lelkesen is, de elengedték a másodosztályban ragadt Herthából az élvonalbeli Wolfsburghoz igazolt Bencét, akinek ősszel remekül sikerült az áttörés: ebben a szezonban már 20 tétmeccsen játszott a topliga középcsapatában; lőtt új korrekordot érő gólt és adott három gólpasszt is a Bundesligában; márciusban pedig kezdőjátékosként mutatkozott be a magyar A-válogatottban, 9 millió eurós (3,6 milliárd forint) becsült piaci értékével már az ötödik legtöbbre taksált labdarúgónkként.

Dárdai Bence elmondta még többek között azt is, hogy nagyon élvezi a sok játéklehetőséget a Wolfsburgban, de természetesen figyeli nevelőegyesületét, a Herthát. Már csak a még ott játszó barátai és elsősorban két bátyja, Dárdai Palkó és Márton miatt is.

"Sajnos nem alakul jól ez a szezon. Szeretném, ha feljutnának az első osztályba, hogy egymás ellen játszhassunk. Gyakran figyelem a Herthát, hiszen a bátyáim ott játszanak. Remélem, idén jól tartják magukat és a következő szezonban nekiindulnak"

– nyilatkozta a három fivér legifjabbja.