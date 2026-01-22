Óriási a boldogság, Varga Barnabás szerelme cuki fotóval jelentkezett

Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 09:30
Tombol a szerelem a magyar válogatott csatára és szíve választottja között. Varga Barnabás és menyasszonya közös fotókon örökítette meg a boldog pillanatokat.

Varga Barnabás Instagram-oldalát böngészve könnyű elsiklani afelett, hogy a magyar válogatott és az AEK Athén csatára boldog párkapcsolatban él. A 31 éves támadó utoljára az eljegyzésük alkalmából osztott meg közös fotót menyasszonyával, Skrapits Laurával, azóta pedig csak néhány, 24 óráig elérhető Instagram-storyban láthattuk együtt a szerelmespárt. Szerencsére kedvese aktívabb a közösségi médiában: nemrégiben néhány közös fotóval jelentkezett.

Varga Barnabás már kezdőkén is bemutatkozott új csapatában,de gólt még nem sikerült szereznie
Varga Barnabás már kezdőkén is bemutatkozott új csapatában,de gólt még nem sikerült szereznie / Fotó: AEK FC

Az összeállítás első képén egy hólepte fenyőfa előtt ölelkeznek, a többi fotón pedig minden bizonnyal a téli vakációjuk emlékei kaptak helyet. Az aranyos fotósorozathoz Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka is hozzászólt: a liverpooli labdarúgó párja egy szívecskével reagált.

Varga Barnabás szerelme Athénba költözött

A gólzsák és kedvese már több mint négy éve alkotnak egy párt. Laura rendszeresen a stadionban buzdítja vőlegényét, aki 2025 májusában kérte meg a lány kezét. Ott volt akkor is, amikor a futballista arccsont-törést szenvedett az Európa-bajnokságon. A Fraditól való távozását követően is azonnal Athénba követte, ahol a legfrissebb információk szerint még mindig az állandó lakásukat keresik.

 

