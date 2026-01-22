Óriási a boldogság, Varga Barnabás szerelme cuki fotóval jelentkezett

Varga Barnabás Instagram-oldalát böngészve könnyű elsiklani afelett, hogy a magyar válogatott és az AEK Athén csatára boldog párkapcsolatban él. A 31 éves támadó utoljára az eljegyzésük alkalmából osztott meg közös fotót menyasszonyával, Skrapits Laurával, azóta pedig csak néhány, 24 óráig elérhető Instagram-storyban láthattuk együtt a szerelmespárt. Szerencsére kedvese aktívabb a közösségi médiában: nemrégiben néhány közös fotóval jelentkezett.
Az összeállítás első képén egy hólepte fenyőfa előtt ölelkeznek, a többi fotón pedig minden bizonnyal a téli vakációjuk emlékei kaptak helyet. Az aranyos fotósorozathoz Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka is hozzászólt: a liverpooli labdarúgó párja egy szívecskével reagált.
A gólzsák és kedvese már több mint négy éve alkotnak egy párt. Laura rendszeresen a stadionban buzdítja vőlegényét, aki 2025 májusában kérte meg a lány kezét. Ott volt akkor is, amikor a futballista arccsont-törést szenvedett az Európa-bajnokságon. A Fraditól való távozását követően is azonnal Athénba követte, ahol a legfrissebb információk szerint még mindig az állandó lakásukat keresik.
