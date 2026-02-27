El sem titkolta, Kerkez Milos buktatta le Mohamed Szalaht - fotó

Az elmúlt napokban feltűnően sok időt tölt együtt Kerkez Milos és Mohamed Szalah. Az egyiptomi klasszis nemrég közös vacsorára hívta a magyar balhátvédet, előtte pedig együtt voltak városnézésen. Kerkez a minap egy fotóalbumot is megosztott a közösségi oldalán, amelyből kiderült: ismét Szalah otthonában járt – a posztban az egyiptomi támadó tekintélyes trófeagyűjteménye is feltűnt.

Kerkez Milos (balra) és Mohamed Szalah nagyon jó barátságot ápolnak Fotó: Ryan Pierse

Kerkez Milos lebuktatta Mohamed Szalaht

Ahogy a fotón is látszik, Kerkez Milos besétált Mohamed Szalah „szentélyébe”, és meg is örökítette az egyiptomi klasszis trófeagyűjteményét. A középpontban a Bajnokok Ligája-serleg replikája áll, amelyet 2019-ben hódított el Liverpool, a kupát pedig számos, a Premier League-ben elnyert egyéni díj veszi körül. Az afrikai sztár rendkívül büszke ezekre az elismerésekre és trófeákra, ezért otthonában egy külön helyiséget alakíttatott ki számukra, ahol méltó környezetben állította ki pályafutása legfontosabb darabjait.

A Premier League történetének egyik legjobb szélsője

- írta egy kommentelő, míg egy másik találóan csak ennyit jegyzett meg:

A tanítvány és a mester

A liverpooli trió: Kerkez, Szoboszlai és Szalah

A The New York Times beszámolója szerint ez a trió szinte minden alkalommal együtt, az elsők között érkezik a Liverpool edzéseire. A kapcsolatuk azonban nem ér véget az edzőpályán: a pályán kívül is kifejezetten szoros a viszonyuk, és amikor csak tehetik, szabadidejük jelentős részét együtt töltik. A napokban egy újabb fotó került fel a közösségi médiába: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos éppen Mohamed Szalah otthonában vendégeskedett, és a képek alapján remek hangulatban telt az este.