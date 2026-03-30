A szombati magyar-szlovén (1-0) válogatott mérkőzés után tündéri felvételt osztott meg a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a színfalak mögül. A videón az látható, hogy Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a meccs előtti nyereményjáték során kisorsolt szerencsés szurkoló gyerekekkel pacsizott a csapat Puskás Arénába érkezésekor.

Szoboszlai Dominik már jóval a meccs előtt nagy örömöt okozott szurkoló gyerekeknek Fotó: Tumbász Hédi

Különösen egyikük utánozhatatlan arckifejezése jelzi: mindennél többet jelent neki, hogy Szoboszlai személyesen is üdvözölte, és egy ideig a kézmosást is hanyagolhatja.

Szoboszlai Dominik pacsija után nincs kézmosás

„Amikor nem hiszed el, hogy a kedvenceiddel pacsiztál”

– fűzték hozzá az MLSZ Facebook-oldalán, ahol a kommentelők között ott volt a mázlista kisfiú édesanyja is:

Már mondta, hogy nem fog kezet mosni

– szólt hozzá egy kacagó hangulatjel kíséretében.

Az órákkal a meccs előtt rendezett kvízjáték nyertesei és kísérőik egyébként az előkészületek során bemehettek a válogatott öltözőjébe és leülhettek a kispadra is, mielőtt testközelből láthatták Szoboszlaiék érkezését.

A magyar válogatott kedden (19.00, tv: M4 Sport) szintén a Puskás Arénában, Görögország ellen folytatja a felkészülési mérkőzések sorát.