Szoboszlai Dominik olyat tett, hogy egy édesanya is reagált a történtekre – Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 14:30
Erre sokáig emlékezni fog a szerencsés srác. Az arckifejezése mindent elárul Szoboszlai Dominik pacsija után.
A szombati magyar-szlovén (1-0) válogatott mérkőzés után tündéri felvételt osztott meg a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a színfalak mögül. A videón az látható, hogy Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a meccs előtti nyereményjáték során kisorsolt szerencsés szurkoló gyerekekkel pacsizott a csapat Puskás Arénába érkezésekor.

Szoboszlai Dominik már jóval a meccs előtt nagy örömöt okozott szurkoló gyerekeknek
Szoboszlai Dominik már jóval a meccs előtt nagy örömöt okozott szurkoló gyerekeknek        Fotó: Tumbász Hédi

Különösen egyikük utánozhatatlan arckifejezése jelzi: mindennél többet jelent neki, hogy Szoboszlai személyesen is üdvözölte, és egy ideig a kézmosást is hanyagolhatja.

Szoboszlai Dominik pacsija után nincs kézmosás

„Amikor nem hiszed el, hogy a kedvenceiddel pacsiztál”

– fűzték hozzá az MLSZ Facebook-oldalán, ahol a kommentelők között ott volt a mázlista kisfiú édesanyja is:

Már mondta, hogy nem fog kezet mosni

– szólt hozzá egy kacagó hangulatjel kíséretében.

Az órákkal a meccs előtt rendezett kvízjáték nyertesei és kísérőik egyébként az előkészületek során bemehettek a válogatott öltözőjébe és leülhettek a kispadra is, mielőtt testközelből láthatták Szoboszlaiék érkezését.

A magyar válogatott kedden (19.00, tv: M4 Sport) szintén a Puskás Arénában, Görögország ellen folytatja a felkészülési mérkőzések sorát.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu