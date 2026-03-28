Berezeltek Liverpoolban, Szoboszlai távozásától félnek a főnökei

Szoboszlai Dominik jelenleg a magyar labdarúgó-válogatottal készül a Szlovénia (szombat, 18.00, tv: M4 Sport) és a három nappal későbbi, Görögország elleni felkészülési meccsekre, de Liverpoolban így is ő szolgáltat témát. Az angol sztárklubot tulajdonló amerikai befektetőcsoport (FSG – Fenway Sports Group) vezetői attól félnek, hogy ha még sokáig húzódik a szerződéshosszabbítást célzó tágyalássorozatuk, akkor több korábbi kulcsjátékosuk után Szoboszlait is elveszítik.
Nyáron már csak két év lesz hátra Szoboszlai 2023-ban kötött első liverpooli megállapodásából. Az idei remeklése – és ezzel összhangban a szurkolók nyomása – hatására már hónapok óta folynak a tárgyalások, hogy egy óriási fizetésemelés kíséretében mielőbb meghosszabbítsák a magyar klasszis szerződését. Csakhogy ez eddig nem történt meg. Maga a középpályás a közelmúltban több nyilatkozatában utalt arra, hogy várja a megfelelő ajánlatot (Szoboszlai fizetése a 2-2,5-szeresére nőhet), miközben gyerekkori kedvenc csapatánál, a Real Maridnál nem titkoltan tárt karokkal várnák – és légiósunk is kacsingat a királyi gárda és az ott játszó barátai felé.
A Read Liverpool értesülése szerint ez nagyon is aggasztja a Mohamed Szalahot nyáron ingyen szabaduló, Trent Alexander-Arnoldot pedig tavaly éppen a Realhoz elengedett Pool-vezetőséget. Mellesleg éppen ők ketten voltak Szoboszlai legközelebbi barátai a csapatban. El akarják kerülni, hogy a személyében újabb alapembert veszítsenek el, aki létfontosságú tagja Arne Slot csapatának.
A madridi spekulációk hatására elsősorban Szoboszlai Dominikkal sürgetik a szerződéshosszabbítás nyélbe ütését, de mellette az argentin világbajok Alexis Mac Allisterrel és a francia Ibrahima Konatéval is, akiket szintén hírbe hoztak már a Real Madriddal. A negyedik alapemberrel, az éppen Szoboszlaival egy időben az Anfieldre igazolt holland Ryan Gravenberchhel épp a minap egyeztek meg. Szoboszlai esetében viszont attól félnek, hogy minél tovább húzódik az egyezkedés, annál nagyobb eséllyel csapják le őt a Pool kezéről, jó pénzért akár már idén nyáron.
