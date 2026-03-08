Hatalmas robbanás rázta meg az amerikai nagykövetséget Oslóban

Robbanás történt az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél szombatról vasárnapra virradó éjjel, az esetnek nincsenek áldozatai - közölte a norvég rendőrség.

Fotó: AFP

A detonáció 1 órakor körül történt - derült ki a tájékoztatásból, amely szerint a robbanás okáról egyelőre nincs információjuk a hatóságoknak.

Michael Dellemyr rendőrségi műveleti parancsnok az állami NRK televíziónak elmondta: a robbanás a nagykövetség konzuli részlegének bejáratát érintette. "A kár jellegéről, a robbanás okáról és más részletekről nem nyilatkozunk, csak annyit mondhatunk, hogy robbanás történt" - tette hozzá, megjegyezve: "a nyomozás még csak most kezdődött".

A rendőrség a környéken nem talált további robbanószerkezeteket. "A helyszínen kutyák, drónok és helikopter segítségével nyomozást folytattak, egy vagy több lehetséges elkövető után kutatva" - közölte az oslói rendőrség nyilatkozatban.

A nagykövetség környékének nagy részét lezárták, és a rendőrség megállította a közelben közlekedő autókat - számoltak be a helyi médiumok.