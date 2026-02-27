Nagy sikert aratott, mindenki Szoboszlai Dominik új videóján röhög

A Red Bull nemrég egy hosszabb videót tett közzé, amelynek középpontjában Szoboszlai Dominik állt. A magyar válogatott csapatkapitánya a humorista Musimbe Dennisszel beszélgetett, miközben Budapest utcáin autóztak. A világmárka most újabb tartalommal jelentkezett: a TikTokon az év egyik legnépszerűbb trendjébe kapcsolódtak be. A videóban Szoboszlai a „Hazudós kihívásban” (Lying Challenge) próbálta ki magát.

Szoboszlai Dominik új videóján nevet mindenki Fotó: Matt McNulty

Szoboszlai Dominik új videója tarol az interneten

A napokban került fel az a videó, amelyben Musimbe Denis és Szoboszlai Dominik egy népszerű TikTok-trendben próbálták ki magukat. A játék lényege, hogy mindkét játékosnál volt egy-egy tárgy, ám arról vagy igazat mondtak, vagy szándékosan félrevezették a másikat. A feladat során kérhettek különféle „teszteket” egymástól – például kocogtassák meg, ejtsék le vagy akár harapjanak bele az adott tárgyba –, ezek alapján kellett eldönteniük, hogy a másik az igazat mondja-e, vagy éppen blöfföl.

Musimbe előtt egy hűtőnyi energiaital sorakozott, míg Szoboszlai egy játék cumisüveget tartott a kezében. A humorista azt állította, hogy halrudacskák vannak nála – ami természetesen nem volt igaz –, Szoboszlai Dominik viszont ezúttal nem próbálkozott trükkel, ő valóban igazat mondott.

Az új videó valósággal letarolta az internetet: 19 óra alatt közel 300 ezren nézték meg, és már 30 ezer kedvelést is begyűjtött. A kommentmező is pillanatok alatt megtelt, a nézők szemmel láthatóan remekül szórakoztak – sokan nevetős reakciókkal és lelkes hozzászólásokkal árasztották el a bejegyzést.

Hát ez hatalmas

- írta az egyik kommentelő.

Több ilyet szeretnénk látni a Dominikkal

- mondta egy másik rajongó.

A Szoboszlai Dominik-interjú teljes egészében itt tekinthető meg: