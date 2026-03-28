Curtis kisfiának valóra vált az álma, élőben találkozott Szoboszlai Dominikkal

A magyar válogatott 1-0-s győzelemmel kezdte a felkészülési mérkőzések sorát Szlovénia ellen. A találkozót a helyszínen tekintette meg Curtis és kisfia is, akik lelkesen szurkoltak a nemzeti csapatnak. A mérkőzést követően a rapper egy különleges fotót osztott meg Instagram-oldalán, hiszen kisfia személyesen is találkozott példaképével, Szoboszlai Dominikkal.

A rapper és kisfia lelkesen szurkolta végig a Magyarország–Szlovénia felkészülési mérkőzést. Curtis gyermekén a magyar válogatott 10-es számú meze volt, a hátán Szoboszlai neve díszelgett, így aligha volt kérdéses, ki a kedvence a nemzeti csapatból. A találkozó után pedig valóra vált minden álma, hiszen személyesen is találkozhatott példaképével, Szoboszlai Dominikkal, amelyről egy közös fotó is felkerült a közösségi oldalra.

A magyar válogatott legközelebb kedden (19:00, M4 Sport) Görögország ellen lép pályára a Puskás Arénában. Nagy valószínűséggel Curtis és kisfia azon a mérkőzésen is a helyszínen szurkol majd, hogy ismét buzdítsák a magyar csapatot.