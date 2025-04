Lehidalsz, ha megtudod, mennyibe került Szoboszlai Dominik karikagyűrűje - Fotó

Szoboszlai Dominik esküvője alaposan felkavarta az állóvizet, hiszen a Liverpool középpályása egy márciusi, hűvös keddi napon mondta ki a boldogító igent. A tavaly októberi lánykérés után a legtöbben arra számítottak, hogy majd nyáron szemtanúi lehetnek az évtized menyegzőjének, ám a páros úgy gondolta, hogy inkább szűk családi körben ünneplik meg a szerelmüket. Szerencsére pár fotót azért így is megosztottak a nagy napról, ami lapunk információi szerint a Gresham-palotában volt. Szoboszlai felesége egy gyönyörű, fehér tollakkal díszített ruhában mondta ki a boldogító igent, és természetesen válogatottunk csapatkapitánya is adott a megjelenésre, mint mindig. Ám ezúttal nem az öltönye, vagy éppen a cipője volt a figyelemfelkeltő, hanem sokkal inkább a karikagyűrűje...

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka esküvőjéről beszél mindenki (Fotó: Bors/Instagram)

Szoboszlai Dominik Buzsik Borka: milliókat érő gyűrűk

Azt tudjuk, hogy a Liverpool sztárja szereti a luxuscikkeket, legyen szó ruháról, cipőről, vagy éppen táskáról. Most az is kiderült, hogy az ékszerek terén is jó ízlése van, ugyanis nem akármilyen gyűrűt választott magának. Dominik ujján egy Tiffany gyűrű csillog, ami a Jean Schlumberger by Tiffany Sixteen Stone Ring nevet viseli. Mielőtt még lelőnénk, hogy egy ilyen csecsebecse mennyit is kóstál, kicsit beszéljünk róla, ugyanis nemcsak az ára különleges. Az ékszert még Jean Michel Schlumberger, francia ékszertervező álmodta meg 1959-ben. A kollekció darabjait arról lehet megismerni, hogy briliáns gyémántok váltakoznak arany X-ekkel, és egyébként a szerelem szimbólumának tartják. A gyűrű 18 karátos arany, és ahogy már említettük briliáns gyémántokkal van kiegészítve. Gondolhatod, hogy megkérik az árát.

Most már rátérhetünk a mocskos anyagiakra, de nem Szoboszlai fizetése lesz a téma, hanem az, hogy a gyűrűhöz jelenleg 15 ezer dollárért lehet hozzájutni, ami átszámítva kicsivel több mint 5 és fél millió forint. De ez még nem minden, hiszen nem csak a futballista ujján csillognak gyémántok.

Ha esetleg Dominik márkahű, és Borka gyűrűjét is innen választotta, akkor bizony mélyen a zsebébe nyúlt. Egy ekkora gyémánt ékszer, ami a focistafeleség ujján díszeleg akár a 73 ezer dollárt is elérheti, ami nagyjából 27 millió forint. Persze, vannak olcsóbb darabok is, már 1,5 millióért is vehetünk egy Tiffany gyémánt gyűrűt, de feltehetően az újdonsült férj kitett magáért, mikor szerelmének vásárolt. Ja, és ha jól látjuk, akkor Borka gyűrűje is Schlumberger, így hiába volt szűkkörű az esküvő, egy kis zsebpénzt "elszórt" a focista.