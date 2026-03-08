Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Öt perc elég volt a Fradinak, ismét a címvédő vezeti a tabellát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 20:20 / FRISSÍTÉS: 2026. március 08. 20:20
nyíregyházaabu fani
A Nyíregyháza a címvédő Ferencvárost fogadta vasárnap a labdarúgó NB I 25. fordulójában. A Fradi győzelemmel melegített a Braga elleni csütörtöki Európa-liga meccsre, és élre állt a tabellán.

A tavaszi szezonban még veretlen Nyíregyháza azt a Ferencvárost fogadta, amelyet november végén 3-1-re vert Budapesten. A házigazda tavasszal négy győzelemnél és két döntetlennél tart, de a Fradi elleni meccse borzalmasan kezdődött: öt perc alatt két gólt kapott. A 3. percben Yusuf balról küldte laposan középre a labdát, amit Abu Fani hat méterről a kapuba lőtt. Öt perccel később Yusuf már maga intézte, egy az egyben tört kapura, és 11 méterről higgadtan a hálóba passzolt. A 22. percben szépített a hazai csapat, egy szöglet után Kvasina ballal, kapásból, hét méterről a jobb sarokba bombázott (1-2).

A Fradi Abu Fani góljával szerezte meg a vezetést
A Fradi Abu Fani góljával szerezte meg a vezetést Fotó: Czinege Melinda

Nyíregyháza-Fradi: egy gól a szünet után

A második félidőben sokáig nem esett gól, majd a 89. percben Gómez bebiztosította az FTC győzelmét: Zachariassen szabadrúgása után az argentin légiós elé került a labda, az első lövését a kapus védte, de a kipattantót már a hálóba vágta. A Fradi 3-1-re nyert, és sikerrel melegített a Braga elleni csütörtöki Európa-liga meccsre. Az eredmény azt jelenti, hogy a Ferencváros pontszámban beérte a Győrt, és több győzelmének köszönhetően újra élre állt a tabellán (azonos pontszám esetén a több győzelem rangsorol az NB I-ben).

 

 

