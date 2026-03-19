„El sem tudják képzelni a fájdalmamat" - Michael Ballack a fia haláláról beszélt

A Chelsea és a német labdarúgó-válogatott 49 éves legendája, Michael Ballack élete 2021-ben fenekestől felfordult, amikor 18 éves középső fia, Emilio elhunyt. A tinédzser a quadjával egyenetlen talajon közlekedett, amikor borult, és a jármű maga alá temette. A fiút a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsból, a mentősök megpróbálták újraéleszteni, de erőfeszítéseik hiábavalónak bizonyultak, és végül halottnak nyilvánították.

Michael Ballack a fia haláláról beszélt Fotó: Marcel Engelbrecht - firo sportphoto

Michael Ballack fia halálának körülményei

A baleset Portugáliában történt, és a Jornal de Noticias arról számolt be, hogy Emilio a quadjával tolatott ki a telkükről, elvesztette uralmát a jármű felett, és az hátraborult. Ballack Az én történetem című interjújában mesélt arról, miként próbált megbirkózni a családi tragédiával.

El sem tudják képzelni a fájdalmamat. Mindenki másképp birkózik meg vele, én csak évek múltán tudok erről beszélni. Szeretnék sokkal többet mondani, de érzelmileg ez túlterhelő. Sok olyan dologgal próbálsz megbirkózni, ami segít, motivál: munka, család, a másik két fiam. Nekik a lehető legtöbb stabilitást, melegséget, biztonságot szeretném adni az életben, ez a felelősségem szülőként. Emilio elvesztése még jobban ösztökél erre. Az élet értékes, abszolút kiváltságos - benne a szerencse és a balszerencse, a sors nagy szerepet játszik

– számolt be érzéseiről az vb-n ezüst- és bronzérmet kiérdemelt középpályás, akit a Daily Mail idézett.

A néhai Emilio a volt futballcsillag három fia közül a középső, 2002-ben született. A legidősebb fiú, Louis 2001-ben, Jordi, a legfiatalabb 2005-ben jött világra.



