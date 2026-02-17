Videón a csábítás! Marics Peti becsajozott? Buliban fonódott össze ezzel a fiatal lánnyal

Marics Peti barátnője állandó téma a rajongók között, a sármos énekes azóta nem mutatkozott nyilvános helyen párjával, amióta Tóth Andival szakítottak. A kettejük közötti balhés különválás után a ValMar énekese valószínűleg egy életre megtanulta a leckét és többet nem óhajtja kitenni magát ekkora felhajtásnak, már ami a párkapcsolatát illeti.

Marics Petit barátnőjével vélték nyilvánosan mutatkozni a szemfüles rajongók (Fotó: Markovics Gábor)

Marics Peti becsajozott?

Bár a Marics Peti Tóth Andi páros története évek óta véget ért, az internet nem felejt és a mai napig rendre kerülnek elő olyan fotók, vagy kommentek, amelyek azt taglalják, mennyire szép pár voltak. Ennek a kapcsolatnak azonban befellegzett, Peti azóta nem vállalta fel nyíltan egyetlen kapcsolatát sem, sőt, az sem biztos, hogy együtt volt azóta valakivel. A pletykákra soha nem reagál, egész egészserűen ignorálja azokat. Néhány hete azonban felkerült a TikTokra egy olyan felvétel, amelyen egy szórakozóhelyen látták az énekest, méghozzá egy csinos lány társaságában, akivel minden jel szerint egy párként érkeztek az eseményre.

Csak én látom, hogy drága Péterünk becsajozott?

– tette fel a költői kérdést a videó feltöltője, a komment szekció pedig, – ahogy az már ilyenkor lenni szokott – egyenesen felrobbant. Volt, aki nemes egyszerűséggel kijelentette, hogy „nincs csaja”, ezt azonban többen névtelenül cáfolták.

„De van barátnője. Az a lényeg, hogy boldogok legyenek”

– írta az egyikőjük.

„Igen boldog és ez a lényeg, csoda szép barátnője van és kedves is, szóval szeretni kell”.

Egy harmadik hozzászóló tényként jelentette ki, hogy a barátnője nem más, mint Hamar Virgínia, akivel korábban is hírbe hozták már. Nos, a videó láttán döntse el mindenki maga, hogy együtt vannak-e vagy sem, hiszen a videó eredete meglehetősen kétes, a kommentek között viszont találni olyan fotót is, ahol egyértelműbb, hogy a hosszú hajú lánnyal meglehetőséen bensőséges viszonyban vannak. Az mindenesetre biztos, hogy Peti a felvételen nem bújkált, teljes nyugalomban karolta át az említett hölgyet.

Marics Peti filmje színházban is jól működik

Február 14-én az Erkel Színház színpadára megérkezett a Hogyan tudnék élni nélküled, a bemutatójáról pedig katarzis élménnyel távozhattak a nézők. Megkapták azt, amire vártak és ezt még sikerült felülmúlni is. Marics Peti ismét bebizonyította, hogy ha színpadról van szó, nem ismer lehetetlent. Bár énekesként robbant be a köztudatba, azóta a filmvásznon és most már színházban is bizonyította tehetségét. A nézői visszajelzések szerint egy olyan interaktív produkció született a darabból, amely alapján biztosak lehetünk benne, hogy a színházi adaptációt is sokan, sokszor fogják majd még megnézni.