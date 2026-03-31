Két meccsen egy győzelem, egy döntetlen, kapott gól nélkül. A magyar válogatott mindenképpen pozitívan zárta a márciusi felkészülést, Szlovénia 1-0-s legyőzése után Görögországgal játszott 0-0-s döntetlent. Marco Rossi elégedetten értékelt a lefújás után.

Marco Rossi örült, hogy nem kapott gólt a nemzeti csapat Fotó: Tumbász Hédi

A szövetségi kapitány szerint már most látni, jó lesz a védelem.

"A két találkozó előtt azt mondtuk, nem kaphatunk gólt. Ez sikerült, így elégedettek lehetünk. Azt már most látni, hogy fontos lesz számunkra a jó védelem és persze az is, hogy szerezzünk gólokat"

- fogalmazott a szakember a lefújás után.

Marco Rossi a szurkolókról is beszélt

Nem kérdés, ahogy az egész országot, úgy Marco Rossit is nagyon megviselte, hogy a válogatott pótselejtezőt sem játszhatott a világbajnokságért. A kapitánynak éppen ezért esett jól, hogy a szlovénok és a görögök ellen is skandálták a nevét. Erről elérzékenyülve beszélt.

Ez tényleg nem megszokott dolog a futballban. De tudják, én amellett, hogy labdarúgó-edzőként dolgozom, érző ember is vagyok, ezért fontosak ezek a gesztusok

- mondta Marco Rossi.