Liverpoolban beszóltak Marco Rossinak Szoboszlai cseréje után

Folytatódik az üzengetés Liverpool és Budapest között Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban. Marco Rossi szövetségi kapitány a szlovénok ellen 1-0-ra megnyert találkozó 87. percében hívta le csapatkapitányát, a liverpooli szurkolók szerint a magyar szakember ezzel nem bizonyított semmit.

Marco Rossi speciális kérést kapott.

A történet Arne Slot kérésével kezdődött, a Pool holland mestere azt üzente a szövetségi kapitányoknak, örülne, ha futballistái nem játszanának a válogatott szünetben 180 percet. Slot szerint a labdarúgók fáradtak, s hamarosan sordöntő meccs vár rájuk a kupában és a BL-ben. Ezek után Rossi Kerkezt a 77., Szoboszlait pedig a 87. percben cserélte le Szlovénia ellen.

Teljesítettem a kérést, mivel a hosszabbítással együtt Kerkez 20, Szoboszlai pedig tíz percet pihent

- mondta a találkozó lefújása után a magyarok kapitánya.

A This is Anfield szurkolói oldal a cikkében azt írja, mivel a 77. és a 87. percben jöttek le a Liverpool magyarjai, túlzás azt állítani, hogy pihentették őt.

Mondjuk ki, nem kaptak pihenőt

- írja a cikk Rossi szavaira reagálva.

Hogyan dönt Marco Rossi?

Kedden a magyar válogatott a görögök ellen játszik felkészülési meccset, Arne Slot Liverpoolban nyilván annak örülne, ha a szombatinál sokkal kevesebbet lenne egyik legjobbja, Szoboszlai Dominik a pályán.