BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Liverpoolban beszóltak Marco Rossinak Szoboszlai cseréje után

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 12:00
Angliában cáfolják mindazt, amit a magyar kapitány elmondott. Marco Rossi kedden vajon hogyan dönt Szoboszlai Dominik cseréjével kapcsolatban?

Folytatódik az üzengetés Liverpool és Budapest között Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban. Marco Rossi szövetségi kapitány a szlovénok ellen 1-0-ra megnyert találkozó 87. percében hívta le csapatkapitányát, a liverpooli szurkolók szerint a magyar szakember ezzel nem bizonyított semmit.

Marco Rossi speciális kérést kapott.

A történet Arne Slot kérésével kezdődött, a Pool holland mestere azt üzente a szövetségi kapitányoknak, örülne, ha futballistái nem játszanának a válogatott szünetben 180 percet. Slot szerint a labdarúgók fáradtak, s hamarosan sordöntő meccs vár rájuk a kupában és a BL-ben. Ezek után Rossi Kerkezt a 77., Szoboszlait pedig a 87. percben cserélte le Szlovénia ellen.

Teljesítettem a kérést, mivel a hosszabbítással együtt Kerkez 20, Szoboszlai pedig tíz percet pihent

- mondta a találkozó lefújása után a magyarok kapitánya.

A This is Anfield szurkolói oldal a cikkében azt írja, mivel a 77. és a 87. percben jöttek le a Liverpool magyarjai, túlzás azt állítani, hogy pihentették őt.

Mondjuk ki, nem kaptak pihenőt

- írja a cikk Rossi szavaira reagálva.

Hogyan dönt Marco Rossi?

Kedden a magyar válogatott a görögök ellen játszik felkészülési meccset, Arne Slot Liverpoolban nyilván annak örülne, ha a szombatinál sokkal kevesebbet lenne egyik legjobbja, Szoboszlai Dominik a pályán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
