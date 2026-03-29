Gróf Dávid szép emléket őriz Orbán Viktor miniszterelnökről

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 10:54
Orbán Viktor
A miniszterelnökkel közös, régi fotót mutatott a Ferencváros kapusa. Orbán Viktor még gólt is rúgott Gróf Dávidnak.

Mindig szívesen gondolt vissza arra az időszakra a Ferencváros kapusa, Gróf Dávid, amikor közös fotó készült róla, az édesapjáról, Gróf Attiláról és Orbán Viktor miniszterelnökről.

Fotó: Tumbász Hédi / bors

Néha előveszem ezt a fotót, 12-13 éves lehettem. Édesapám egy csapatban játszott az akkor először regnáló miniszterelnök úrral

– mesélte egy TikTok-videóban Gróf Dávid, akinek az egyik edzésen még gólt is rúgótt Orbán Viktor.

Édesapám csapattársa volt, de persze szeretett ő is kint maradni edzésen után – úgy, ahogy én is a mai napig igazából kint maradok. És szeretek csinálni ilyen kis pluszt. Akkor én voltam a kis lelkes fiatal kapus, úgyhogy én álltam be sokszor a lövéseire

– emlékezett vissza szép emlékként a több mint 20 évvel ezelőtt történtekre Gróf.

A Ferencváros kapusa elmesélte, Orbán Viktor a csapat öltözőjében sem viselkedett máshogy, mint a többiek.

Ő is egy játékos volt a csapatban

– tette hozzá Gróf Dávid.

@davidgrof99 Hoztam nektek egy régi fotót, erre az időszakra mindig szívesen gondolok vissza. ⚽️ #grofdavid #orbanviktor #foci #szepemlek #edesapa ♬ eredeti hang - Gróf Dávid

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
