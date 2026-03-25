"Nem kaptam levegőt" - életveszélyben volt a Liverpool legendája

Komoly megpróbáltatásairól beszélt Ian Rush. A Liverpool történelmének legjobb gólszerzőjét egyszerre támadta meg a koronavírus és az influenza, levegőt sem kapott.

Ian Rushért aggódtak a Liverpool drukkerei / Fotó: NurPhoto via AFP

A páratlan eredményességű walesi csatárt a Covid, a szuper-influenza és az asztma együttes rohama ütötte le a lábáról.

Azt éreztem, mintha vízben fuldokolnék, mert nem kaptam levegőt. Pánikba estem, és ha képzett vízimentő partnerem, Carol nem lélegeztetett volna, ma talán nem is élek. Azt mondogattam magamban, még nem állok készen a halálra, ezért tovább kell küzdenem. Ez a betegség nem lehet az életem vége

– emlékezett Rush.

Kórházi lábadozása közben orvosai megkérdezték tőle, mióta szenved asztmától? Azt válaszolta, nem tudja, mert sohasem gondolta, hogy asztmás lenne. A halállal való pánikszerű találkozása alapvetően megrengette a 64 éves sztárt. Bevallotta, kórházi kezelését követően életmódbeli változtatásokat hajtott végre, olyanokat, melyek az egészségét helyezték előtérbe.

Dubajba küldték gyógyulni a Liverpool-ászt

Köszönettel tartozom a Liverpoolnak, mely felvette velem a kapcsolatot, amíg beteg voltam, a vezetői azt ígérték, mindent megtesznek a felépülésemért

– folytatta Rush. Valóban így történt, a klub ugyanis megszervezett neki egy négyhetes gyógykezelést Dubajba, hogy segítse a felépülését, írta meg a The Sun.

Csak idősebb korodban veszed észre, hogy a hideg időjárás mennyire veszélyes. Dubaj melege óta kényelmesebben érzem magam. Borzasztó, amikor a szeretteink meghalnak vagy súlyos betegek lesznek. Fiatalként azt hiszed, hogy legyőzhetetlen vagy. Én az elmúlás elleni küzdelmem során mindent átértékeltem.

A 64 éves játékos a Liverpool legendája, az Anfield minden idők egyik legnagyobb játékosa, két liverpooli időszaka alatt valamennyi versenysorozatban 346 gólt szerzett, a Liverpool dominanciájának főszereplője volt az 80-as években. 73 válogatottságával Wales legeredményesebb góllövője (28 találat) volt, mígnem Gareth Bale 2018-ban megdöntötte a rekordját.



