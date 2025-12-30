„Majdnem meghaltam" – a feleségének hálálkodik a Liverpool legendája

Ahogy arról a Bors december 13-án beszámolt, komoly aggodalmat kellett a liverpooli legenda. Ian Rush légzési nehézségek miatt kórházba került, és 48 órát az intenzív osztályon töltött. Azóta a részletek is kiderültek, az FC Liverpool és a walesi válogatott egykori labdarúgó-klasszisát a felesége, Carol mentette meg. Rush az éjszaka közepén, hajnali kettőkor légszomjjal küszködött, ezért az ír modell mentőt hívott. Másfél órán keresztül ápolták a futballistát, aki 10 perccel az orvosi team távozása után ismét összeesett. Végül Carol megnyugtató szavai segítettek neki - írja most a The Mirror.
A földön fekve levegő után kapkodtam. Őszintén azt hittem, végem van, nem élem túl. Pánikba estem, Carol segített átvészelni a helyzetet, elmondta, hogyan próbáljak megnyugodni és lassabban lélegezni. Fantasztikus volt. Amikor a mentősök megérkeztek, teljesen sápadtan feküdtem a földön, és úgy néztem ki, mint akit újra kell éleszteni. Oxigénre volt szükségem.
– nyilatkozta Rush, aki két napot töltött a kórház sürgősségi osztályán, további hármat pulmonológián és belgyógyászaton, mielőtt hazatérhetett. Azóta kiderült, szuperinfluenza okozta a tüneteket.
Carol minden este az ágyam mellett ült, az FC Liverpool szintén fantasztikus volt, olyan támogatást, szeretetet nyújtott, ami mindent sokkal jobbá tett
– fogalmazott az ötszörös angol bajnok játékos, aki három FA-kupát nyert, Wales válogatottjának mezét pedig 78 alkalommal húzta magára.
