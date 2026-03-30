Ezt ki kell érdemelni: Különleges dolgot szúrtak ki Buzsik Borka fotóján

A magyar válogatott 1-0-ra legyőzte Szlovéniát felkészülési mérkőzésén, ezzel megszerezte idei első győzelmét. Szoboszlai Dominik kezdőként kapott lehetőséget, majd a 87. percben Marco Rossi lecserélte. Amikor a Liverpool középpályása itthon játszik, rendszerint vele tart párja, Buzsik Borka és kislányuk is. Szoboszlai felesége ezúttal is feltűnő szettben jelent meg a Magyarország-Szlovénia mérkőzésen, a figyelmet azonban nem is a ruhája, hanem a kiegészítője vitte el: egy Hermés Birkin táska.
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka tetőtől talpig elegáns, citromsárga szettben osztott meg magáról egy fotót a közösségi oldalán. A követők figyelmét azonban nem a ruhája, hanem a táskája keltette fel: gyorsan kiszúrták, hogy a legújabb szerzemény egy Hermés Birkin 25-ös táska, amelynek értéke nagyjából 13 millió forint.
A Hermés táskák rendkívül különlegesnek számítanak. A vásárlásuk ugyanis teljesen másképp működik, mint egy átlagos márkánál. Nem lehet csak úgy besétálni az üzletbe és levenni egy Birkin táskát a polcról – ezek sokszor még ki sincsenek állítva. A rendszer lényege, hogy végül nem a vásárló választ szabadon. Ha az üzlet úgy dönt, felajánl egy táskát, akkor általában egy konkrét darabot mutatnak meg – adott méretben és színben. Ilyenkor lehet dönteni: vagy megveszik, vagy nemet mondanak, de nincs garancia arra, hogy hamarosan újabb lehetőség áll rendelkezésre. Ez a zárt rendszer tudatos: a Hermés így tartja fenn az exkluzivitást, és azt az érzést, hogy ezekhez a táskákhoz nem egyszerűen hozzájutni lehet, hanem ki kell érdemelni őket.
