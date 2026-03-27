Még előtte állt az élet: teherautóval karambolozott, szörnyethalt a 20 éves Alexandra

Borzalmas hír rázta meg Ausztriát és a női labdarúgást: végzetes autóbalesetben életét vesztette a SPG Blau-Weiß Linz női Bundesliga-csapatának 20 éves tehetsége, Alexandra Wimmer.
A halálos kimenetelű karambol csütörtökön történt Linzben: az Alexandra vezette személygépkocsi eddig tisztázatlan okból frontálisan összeütközött egy teherautóval.
A női focista újraélesztése nem járt sikerrel, a karambol helyszínén szörnyethalt. A teherautó 56 éves sofőrje sértetlenül megúszta a lány számára halálos balesetet.
"Tegnap reggel kaptuk a tragikus hírt, miszerint játékosunk, Alexandra Wimmer autóbalesetben meghalt. Elakad a szavunk és mélyen le vagyunk sújtva.
Túl fiatal voltál, és még oly sok minden állt előtted. A nevetésed, az energiád és az emlékek, amiket megosztottunk veled, örökre velünk maradnak.
Nemcsak csapattárs voltál, hanem klubunk létfontosságú része. Szinte lehetetlen szavakba önteni, mennyire fogsz hiányozni. Gondolataink a családoddal és szeretteiddel vannak ebben a nehéz időszakban.
Nyugodj békében, Alex
Örökké a szívünkben"
– posztolta Alexandra Wimmer futballklubja.
