Még előtte állt az élet: teherautóval karambolozott, szörnyethalt a 20 éves Alexandra

Borzalmas hír rázta meg Ausztriát és a női labdarúgást: végzetes autóbalesetben életét vesztette a SPG Blau-Weiß Linz női Bundesliga-csapatának 20 éves tehetsége, Alexandra Wimmer.

A halálos kimenetelű karambol csütörtökön történt Linzben: az Alexandra vezette személygépkocsi eddig tisztázatlan okból frontálisan összeütközött egy teherautóval.

Végzetes volt a baleset

A női focista újraélesztése nem járt sikerrel, a karambol helyszínén szörnyethalt. A teherautó 56 éves sofőrje sértetlenül megúszta a lány számára halálos balesetet.

"Tegnap reggel kaptuk a tragikus hírt, miszerint játékosunk, Alexandra Wimmer autóbalesetben meghalt. Elakad a szavunk és mélyen le vagyunk sújtva.

Túl fiatal voltál, és még oly sok minden állt előtted. A nevetésed, az energiád és az emlékek, amiket megosztottunk veled, örökre velünk maradnak.

Nemcsak csapattárs voltál, hanem klubunk létfontosságú része. Szinte lehetetlen szavakba önteni, mennyire fogsz hiányozni. Gondolataink a családoddal és szeretteiddel vannak ebben a nehéz időszakban.

Nyugodj békében, Alex

Örökké a szívünkben"

– posztolta Alexandra Wimmer futballklubja.