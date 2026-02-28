Szoboszlai Dominik sérüléséről írnak, kérdéses lehet a játéka

A Liverpool középpályása körül továbbra is élénk a nemzetközi sajtó érdeklődése, miután felröppent a hír, hogy a Real Madrid is szeretné őt leigazolni. Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítása napirenden van a klubnál, ám korábbi nyilatkozata szerint a döntés már nem kizárólag rajta múlik. A magyar válogatott csapatkapitányt mindez láthatóan nem zökkenti ki: hétről-hétre meghatározó teljesítményt nyújt, és teljes erőbedobással készül a mérkőzésekre. A csütörtöki edzésen is jó hangulatban vett részt, a tréning után azonban aggasztó hírek kezdtek terjedni a közösségi médiában arról, hogy Szoboszlai Dominik megsérült.

Szoboszlai Dominikről furcsa álhírt terjesztenek / Fotó: MB Media

Szoboszlai Dominik megsérülhetett?

A Liverpool hivatalos YouTube-videója alapján a magyar középpályás kemény konditermi munkával kezdte a napot, majd a csapattal a pályán folytatta az edzést. A tréning végén Szoboszlaiék szabadrúgásokat gyakoroltak, és semmi nem utalt arra, hogy a játékos sérüléssel bajlódna.

Ennek ellenére csütörtök délután az Anfield Papers nevű liverpooli szurkolói oldal azt állította, hogy Szoboszlai Dominik megsérült az edzésen, így kérdésessé vált a szereplése a szombati (16:00, Tv: Spíler 1) West Ham elleni bajnoki mérkőzésen. A klub hivatalos felületein azonban ennek semmilyen nyoma nincs.

[🟢] NEW: Dominik Szoboszlai picked up a knock in training today. His fitness will be evaluated to determine whether he is available to face West Ham at the weekend.



(@pauljoyce_) pic.twitter.com/2vGJRMQNcd — Anfield Papers (@AnfieldPapers) February 26, 2026

A Liverpool hivatalos Instagram-oldala nemrég egy videót tett közzé, amelyen Szoboszlai Dominik és Hugo Ekitike passzolgat egymásnak. A felvételeken semmi nem utal arra, hogy a magyar középpályás sérülést szenvedett volna, így nagy valószínűséggel rendelkezésre áll majd a szombati, Liverpool-West Ham bajnokin.