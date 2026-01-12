Varga Barnabás kiemelt bért kap Athénban, menyasszonyával keresi új otthonukat

Minden idők második legdrágább labdarúgójaként lépett előre az NB I-ből (nála többet csak Lisztes Krisztiánért fizettek), ráadásul 31 éves létére hosszú távú – 2029 nyaráig szóló – szerződést között a görög éllovas AEK Athénnal: nem túlzás, hogy a magyar futball utóbbi éveinek egyik legjelentősebb átigazolása Varga Barnabásé.

Varga Barnabás vasárnap már be is mutatkozhat az AEK Athén csapatában az Arisz elleni bajnoki meccsen

Fotó: aekfc.gr

A 28-szoros válogatott csatár FIFA-licences játékosügynöke, Paunoch Péter a már ismert részleteken túl egy-két kulisszatitkot is elárult lapunknak a korábbi Fradi-kedvenc klubváltásáról.

Paunoch Péter a Varga Barnabás-átigazolás kulisszatitkairól beszélt a Borsnak

Az AEK videója alapján Vargát szenvedélyes hangvétellel köszöntötte a görög sztárklub dúsgazdag tulajdonosa, Mario Iliopulosz.

A futballista menedzsere szerint Varga nem az a típus, akit könnyű kizökkenteni, vagy akit különösebben befolyásolna bárki forró vérmérséklete, de…

– ...de természetesen neki is jólesik, hogy egy ilyen formátumú klub nagy hatalmú első embere így foglalkozik vele, minden követ megmozgatott a szerződtetéséért.

Tényleg igazi sztárfutballistaként fogadták Barnit a görögök, még ha a magyar labdarúgásban szocializálódott embernek ez kicsit meglepőek is tűnhet

– mondta Paunoch Péter, aki elárulta: az AEK első, tavaly novemberi érdeklődése egy időre hamvába holt ugyan, de karácsony előtt egy újabb, jobb ajánlattal állt elő a görög Szuperliga éllovasa.

– Miután aláírtuk a szerződést, másnap már neki is fogtunk az athéni lakáskereséshez. A klubvezetők hagytak rá időt Barninak, nem kell kapkodnia. Ahogy a Fradinál, itt is fontos szempont számára, hogy viszonylag közel lakjon az edzőközponthoz. Athén ugyan az agglomerációjával együtt hatalmas, maga a város nem olyan eszeveszettül nagy, de a tapasztalat és egy-két frissen kapott jó tanács is arra utalt, hogy a közúti dugókat jobb elkerülnie.

Egyelőre hotelben lakik és nem kell elsietnie a döntést, de jövő héten talán már a megfelelő lakást is megtalálja.

Vagy inkább megtalálják: ugyanis az első naptól Vargával van a görög fővárosban a menyasszonya, a focistához hasonlóan a Vas vármegyei Szentpéterfáról származó Laura is.