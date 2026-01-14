Szoboszlai Dominik és felesége ismét külön, Buzsik Borka Dubajból üzent - Fotó

Szoboszlai Dominik néhány napja hosszabb interjút adott a Spíler TV-nek, amelyben azokra az internetes pletykákra is reagált, amelyek róla és Buzsik Borkáról jelentek meg. A Liverpool-sztárja megerősítette, hogy együtt ünnepelték a karácsonyt, és az „értesülésekre” reagálva elárulta: felesége az ünnepek után néhány napra Magyarországra utazott. Most azonban már egy jóval melegebb helyről jelentkezett be Buzsik Borka és kislánya, ugyanis az anyuka Dubajból osztott meg pihenős, napsütéses fotókat.

Szoboszlai Dominik szerelme, Buzsik Borka nyaralni vitte kislányukat Dubajba / Fotó: BORS

Buzsik Borka Dubajból jelentkezett be

Meleg, napsütés, friss gyümölcsök. Szoboszlai Dominik párja, Buzsik Borka januárban úgy döntött, hogy elutazik egy kis feltöltődésre, és természetesen kislányát is magával vitte. A magyar válogatott csapatkapitányának felesége Dubajból jelentkezett be, ahol több hangulatos fotót is megosztott követőivel.

Buzsik Borka friss gyümölcsök társaságában élvezi kikapcsolódást Fotó: Instagram/borkabuzsik

Az Instagram-sztorijában nem csak ezek a pillanatok kaptak helyet, ugyanis a meleg helyen már strandolni is elvitte kislányát. A fotókon jól látszik, hogy a kislány is élvezi a dubaji napsütést.

Szoboszlai Dominik felesége és kislánya már strandolnak Fotó: Instagram/borkabuzsik

Szoboszlainak azonban nem volt lehetősége velük tartani, hiszen január 17-én (16:00, Tv: Spíler 1) a Liverpool-Burnley bajnoki mérkőzésen lép pályára a Premier League 22. fordulójában.