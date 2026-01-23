„Csalódott vagyok" - Robbie Keane dühösen értékelte a Fradi eredményét

A Ferencváros hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a görög Panathinaikosszal, amivel megőrizte helyét a nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között az Európa-liga tabelláján. A 62. percben Bamidele Yusuf büntetőjével az FTC szerzett vezetést, de az athéni rivális a 85. percben a csereként beállt marokkói Anasz Zarury találatával egyenlített. Robbie Keane a Fradi edzője bevallotta, csalódott a végjáték miatt, dühösen értékelt.
Csalódott vagyok, mert az utolsó 5 percben kaptuk a gólt... Jól játszottunk egy kiváló ellenféllel szemben, és a végén majdnem elveszettük a meccset, mert nem tartottuk a labdát. Addig magabiztosnak éreztem magam... Leszámítva a végét, addig tényleg nem volt esélyük, mi több helyzetet dolgoztunk ki. Összeségében büszkék lehetünk a teljesítményünkre az EL-ben. Ha valakitől megkérdezed az elején, hogy mit szólna, ha hét meccs után veretlenek lennénk, akkor mindenki aláírta volna előre. Két játékost elvesztettünk, Tóth Alexet és Varga Barnabást, változtatni kellett a felálláson, nincs elég magyar játékosunk. Jó helyzetben vagyunk, a Nottingham Forest elleni mérkőzés kemény lesz, Premier League-csapattal találkozunk, de adtunk magunknak egy esélyt
- értékelt Robbie Keane a Fradi-Panathinaikosz meccs után.
A magyar bajnok 15 pontjával a hetedik helyről várja a folytatást, egyúttal megőrizte a veretlenségét, amit a 36 csapatos mezőnyben a zöld-fehéreken kívül már csak a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mondhat el magáról. A Ferencváros jövő csütörtökön az alapszakasz utolsó körében az angol Nottingham Forest vendége lesz.
