Így vezeti le a feszültséget? Ismert ember tálalt ki Robbie Keane idegesítő szokásáról

Robbie Keane egyik szokása bosszantja Zacher Gábort, aki közel húsz éve dolgozott először mentősként Fradi-meccsen, majd egy hosszú szünet után három-négy éve visszatért a csapat találkozóira. A toxikológus gyakran teljesít orvosi szolgálatot a Groupama Arénában, és kifogásolja, hogy mint az írek többsége, a Ferencváros vezetőedzője is túl sokat köpköd a meccsek közben – írja a Magyar Nemzet.
Az írek hihetetlenül sokat köpködnek, mint a lámák, nem tudom, hogy miért. Lehet, a köpködést már az első edzéseken tanítják ott
– fogalmazott Zacher Gábor a Csakfocinak adott interjúban.
A toxikológus hozzátette, a köpködés eleve bosszantja őt, a praxisa alatt Máté Csaba volt az egyetlen kivétel, aki nem élt ezzel a szokással.
