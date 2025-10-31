Így vezeti le a feszültséget? Ismert ember tálalt ki Robbie Keane idegesítő szokásáról

Robbie Keane egyik szokása bosszantja Zacher Gábort, aki közel húsz éve dolgozott először mentősként Fradi-meccsen, majd egy hosszú szünet után három-négy éve visszatért a csapat találkozóira. A toxikológus gyakran teljesít orvosi szolgálatot a Groupama Arénában, és kifogásolja, hogy mint az írek többsége, a Ferencváros vezetőedzője is túl sokat köpköd a meccsek közben – írja a Magyar Nemzet.

Robbie Keane szokása bosszantja Zacher Gábort / Fotó: Mediaworks

Robbie Keane így vezeti le a feszültséget?

Az írek hihetetlenül sokat köpködnek, mint a lámák, nem tudom, hogy miért. Lehet, a köpködést már az első edzéseken tanítják ott

– fogalmazott Zacher Gábor a Csakfocinak adott interjúban.

A toxikológus hozzátette, a köpködés eleve bosszantja őt, a praxisa alatt Máté Csaba volt az egyetlen kivétel, aki nem élt ezzel a szokással.