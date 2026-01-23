„Azt hittem, meghalok" - ismét kórházba vitték az alkoholista világsztárt

Az angol focilegenda, Paul Gascoigne ismét kórházba került, és állítása szerint nagyon pánikba esett. Az 58 éves férfi az ünnepek alatt szörnyű balesetet szenvedett, hat bordája eltört, kínzó fájdalmakat érzett, és azt hitte, meghal.

Paul Gascoigne ismét kórházba került / Fotó: AFP

Valamit fel akartam akasztani, és hátraestem. Hat bordám tört el, és a tüdőm is megsérült. Kórházba mentem, nagy fájdalmaim voltak, fájdalomcsillapítót kaptam. Éreztem, hogy a nyakam egyre nagyobb lesz. Pánikba estem, ezért gyorsan hívtam a sebészt. Közben látomásaim voltak, láttam a halott apámat a felhőkben, és nagyon bepánikoltam. Már 38 műtétem volt, szóval általában nem zavar, de ezúttal tényleg nagyon megijedtem. Kértem, hogy hívják a sebészt, sírtam, mint a záporeső! Tényleg azt hittem, meghalok

- vallotta be Gascoigne, akit a The Sun idézett.

A korábbi világsztárt egy ideig az intenzív osztályon ápolták, majd a sima kórterembe került, végül hazaengedték.

Paul Gascoigne évek óta beteg

Az 58 éves Gascoigne évtizedeken át súlyos alkoholproblémákkal küzdött, júliusban egy barátja félig eszméletlen állapotban talált rá. Az angol válogatott, a Tottenham, a Lazio és a Newcastle korábbi sztárja a kilencvenes évek egyik legjobb középpályása volt.