„Muszáj volt pszichológushoz fordulnom" - Élete töréséről beszélt a magyar sikeredző

Csúcsrangadóval kezdődik az év a labdarúgó Fizz Ligában, mivel a bajnokság két esélyese csap össze: a címvédő Ferencváros az éllovas Győri ETO-t fogadja vasárnap (18.15, tv: M4 Sport). A két csapat a mostani szezonban eddig egyszer, szeptember végén találkozott, akkor az FTC magabiztosan, 2-0-ra győzött Győrben. A győriek edzője, Borbély Balázs a rangadó előtt a Magyar Nemzetnek adott nagyinterjút, és elmondta, hiába vezetik a tabellát, nem ők a bajnokság esélyesei.

Borbély Balázs sikeres csapatot hozott össze Győrben Fotó: Czinege Melinda

Mi állunk az élen, de még mindig azt gondolom, hogy nem mi vagyunk a bajnokság esélyesei, és szerintem hiba is lenne leszűkíteni ezt a versenyt az ETO-ra és a Fradira. Vannak más csapatok is, amelyek beleszólhatnak a bajnoki cím kérdésébe

- fogalmazott Borbély Balázs.

Borbély Balázs súlyos fertőzést szenvedett

A dunaszerdahelyi születésű, játékosként szlovák válogatott tréner élete legnehezebb időszakáról is beszélt. Nem szégyelli kimondani, 31 évesen szakember segítségére szorult, és két évébe telt, mire felállt a padlóról.

Az Achillesemmel voltak gondok, amiből komplikált műtét lett. Ráadásul megfertőződtem húsevő baktériummal. Legbelül tudtam, hogy vége, és nem volt átgondolva a következő lépés. Semmi máshoz nem értettem, és fogalmam sem volt, mit kezdjek magammal. Ráment két év az életemből, mire újra megtaláltam önmagam. Mindenki próbált segíteni, de olyan mélyen voltam, hogy muszáj volt felkeresnem egy pszichológust. Nem szégyellem, a mai napig kapcsolatban vagyok vele. Nagy erőfeszítésembe került, hogy túl tudjak lépni ezen a traumán

- mesélte a kiváló edző.