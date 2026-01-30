Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Hurka és kolbász, így tölti Böde Dani a rehabilitációját

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 09:35
Paksdisznóvágás
Gólok helyett most kolbász és hurka került a középpontba. A sérüléssel bajlódó Böde Dani és családja disznóvágást tartottak, amelybe a játékos a szurkolóknak is betekintést engedett.

Az NB I előző idényének gólkirálya, Böde Dani a jelenlegi kiírás őszi szezonjában sem tétlenkedett: öt találatával és egy gólpasszával kulcsszerepet vállalt abban, hogy a Paks a bajnoki címért folytatott versenyben lőtávolon belül maradjon. A tolnaiak támadóját azonban a tavaszi rajt előtt balszerencse érte: vádlijában részleges izomszakadást diagnosztizáltak, így hetekre harcképtelenné vált. A 39 éves futballista azonban a kényszerpihenőt sem tétlenséggel tölti: a rehabilitációja alatt a civil élet örömeinek is szentel időt, nemrég ugyanis családi disznóvágást tartottak.

Böde Dani a sérülése alatt sem tétlenkedik
Böde Dani a sérülése alatt sem tétlenkedik Fotó: Dömötör Csaba

A veterán gólvágó egy TikTok-videóban engedett bepillantást az esemény kulisszái mögé: előkerült a fogópálinka, készült disznósajt, hurka és kolbász, amelyeket az egész család boldogan fogyasztott az asztal körül.

Böde korábban már elárulta, számára a disznóvágás gyakorlatilag családi hagyomány, amelyet évről évre következetesen ápolnak.

Eközben a Paks számára a támadó nélkül sincs megállás: jelenleg Bognár György csapata a Győr mögött második helyen áll a magyar élvonal pontvadászatában, vasárnap pedig a szezon egyik legnehezebb kihívása vár a tolnaiakra, ugyanis a Ferencvárost látják vendégül. 

Így telt a disznóvágás Böde Daniéknál:

@bodedj13 Böde család disznólkodása 🐖 #bodedani #disznovagas #neked #4you #diszno ♬ eredeti hang - Böde Dániel

 

