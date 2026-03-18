Odáig vannak a rajongók, Szalai Ádám felesége dögös fotót posztolt

Szalai Ádám felesége igazán merész képeket osztott meg magáról. A korábbi magyar válogatott labdarúgó párja, Krista Tcherneva Los Angelesben vett részt egy fotózáson, amelynek egyik sorozata kifejezetten bevállalósra sikerült.
A modellként és színésznőként ismert Krista Tcherneva évek óta sikeres a pályáján. Legutóbb divatmárkák számára készített fotósorozatot, amelyet a nyílt utcán készítettek. Az egyik kép különösen merész lett, hiszen a felső alatt nem viselt semmit. A rajongók odavoltak a fotókért, többen meg is jegyezték, hogy Szalai Ádám igazán büszke lehet a párjára.
A korábbi válogatott labdarúgó és felesége, a bolgár származású német modell 2023 nyarán házasodtak össze. Kislányuk, Efimia Anna 2022 augusztusában született, és természetesen ő is ott volt szülei toszkánai esküvőjén.
