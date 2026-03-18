Halálos balesetet okozott a Tisza Párt paksi országgyűlési jelöltje, mégsem lép vissza

Az elmúlt napokban olyan tények kerültek napvilágra Cseh Tamás, a Tisza Párt paksi országgyűlési képviselőjelöltjének múltjáról, melyek alapján megkérdőjeleződik, alkalmas-e arra, hogy közszereplőként az embereket tudja-e képviselni. 1998-ban ugyanis halálos közlekedési balesetet okozott.

A Tisza Párt központja előtt demonstrált a Fidelitas a gázoló Cseh Tamás ellen. Fotó: Mediaworks

"Vétkesek közt cinkos, aki néma" – a Tisza Párt jelöltje beismerte bűnösségét, mégsem lépett vissza

A Tolna vármegyei hírportál értesült arról, hogy a Tisza Párt képviselőjelöltje évtizedekkel ezelőtt halálra gázolt egy madocsai férfit. A képviselőjelölt, Cseh Tamás korábban már elismerte, hogy valóban elkövette a bűncselekményt, de a visszalépést nem vette fontolóra.

A sírfeliraton az is áll; mások hibájából hunyt el. Cseh Tamás büntetése mindössze három hónap járművezetéstől való eltiltás volt. És itt kezdődnek a kérdések. Miért nem tartotta fontosnak Cseh Tamás, hogy erről a múltról nyíltan beszéljen a választóknak? Miért kapott ilyen szokatlanul enyhe büntetést egy halálos baleset után? És vajon van-e összefüggés aközött, hogy az elkövetés idején rendőrként, ráadásul fedett nyomozóként dolgozott? Ezekre a kérdésekre nem csak mi várjuk a választ. Választ vár a közvélemény is.

– fogalmazott Mohácsy István a Fidelitas elnöke. Mindezt tetézte az is, hogy Cseh Tamás morbid, autós balesetekkel kapcsolatos mémeket posztolt közösségi oldalán, viccelődve a balesettel.

Hogy tehet ilyet valaki, aki tudja, hogy egy ember élete szárad a lelkén? Hogyan képviselhet bárkit is az, aki ennyire érzéketlen mások fájdalmával kapcsolatban? Az erkölcsi alkalmasság nem jogi kategória a véleményünk szerint, a közéletnek mégis alapfeltétele. Aki egy ember halálát okozza, az azt a terhet egész életen át hordozza. És aki ezt nem hordozza kellő súllyal, az nem méltó arra, hogy a magyar embereket képviselje a parlamentben. Cseh Tamásnak esze ágában sincs visszalépni a képviselőjelöltségtől.

A Fidelitas elnöke kiemelte, 2022-ben az ellenzék közös jelöltje, Gér Mihály egy fiatal párt gázolt el, később vállalhatatlan stílusban viccelődött a baleseten. Ő azonban beismerte, hogy hibázott és visszalépett.

Ezt nevezik erkölcsi iránytűnek, ami, ahogy látjuk, a Tisza Párt politikusánál nem létezik. Azt gondoljuk, hogy itt is visszalépésre volna szükség. Szerintünk elfogadhatatlan, ezért minden jóérzésű magyar ember nevében felszólítjuk Cseh Tamást, ismerje el tetteinek súlyát és vállalja a következményeket. Lépjen vissza a közéletből, lépjen vissza a paksi körzettől, mint a Tisza Párt jelöltje. Azonban azt is látjuk, hogy cinkostársai is vannak, vagyis párttársai. Magyar Pétert felszólítjuk, hogy határolódjon el Cseh Tamástól, és ne tegyék elfogadhatóvá, hogy egy ember halálából gúnyt űz valaki. Mert ha csendben maradnak, ők is cinkosok. Mi patrióták egy dologban biztosak vagyunk. Mondjuk ki világosan egy gyilkosnak semmi keresnivalója nincsen a magyar parlamentben, a magyar közéletben.

– zárta beszédét Mohácsy István.



