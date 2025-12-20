Tottenham-Liverpool: Kiderült, Szoboszlai Dominik tényleg egy vadállat

Igaza volt Thomas Franknak, a Tottenham Hotspur vezetőedzőjének, aki liverpooli kollégája, Arne Slot óvatos optimizmusával szemben már pénteken biztosra vette: "Szoboszlai egy vadállat, természetesen játszani fog ellenünk". A múlt hétvégi, Brighton elleni siker (2-0) során elszenvedett bokasérülése miatt sokáig kétségesnek tűnt Szoboszlai Dominik játéka az angol Premier League 17. fordulójának egyik rangadóján. A szombat esti (18.30, tv: Spíler 1) Tottenham-Liverpool meccs előtt közzétett kezdőcsapatból aztán kiderült: a 25 éves magyar futballsztár tényleg felépült, így újra tagja a Pool kezdőcsapatának, miként ebben a szezonban minden eddigi bajnoki és Bajnokok Ligája-mérkőzésen.
Szoboszlai mellett a magyar válogatott balhátvéd, Kerkez Milos is tagja a kezdőtizenegynek.
A címvédőként botladozó Pool holland vezetőedzője a következő összeállításban küldi pályára a csapatát Szoboszlai egyik kedvenc ellenfelével szemben, a Tottenham-Liverpool rangadón:
Alisson - Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Jones - Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz - Ekitiké
A Tottenham a 11., a Liverpool a 7. helyről várta a Premier League 17. fordulóját.
