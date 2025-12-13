Arne Slot megbocsájtott Szalahnak, óriási gesztust tett neki

A Liverpool-Brighton angol bajnoki mérkőzésen mindkét magyar játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a kezdőcsapatban kapott helyet. Mohamed Szalah a múlt hétvégi kifakadása után ezúttal csak a kispadon kezdett. Az angol rekordbajnok remekül kezdte a mérkőzést, már az első percben megszerezte a vezetést Ekitike góljával (1-0). A francia válogatott játékosnak további helyzetei is voltak az első félidő elején. Az első félidő derekán Joe Gomez megsérült, Mohamed Szalah lépett pályára, és ezzel Arne Slot vezetőedző óriási gesztust tett felé, hiszen napok óta arról hallani, hogy nem állnak szóba egymással. Ez pedig azt is jelentette, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya jobbhátvédként folytatta a találkozót. A szünetre egygólos hazai előnnyel vonultak a csapatok.
A hazai csapat tovább növelte előnyét a második félidőben: a 60. percben Mohamed Szalah szöglete után ismét Ekitike volt eredményes, találatával már 2-0-ra vezetett a Liverpool. A 70. percben rövid időre állt a játék Szoboszlai Dominik ápolása miatt. A magyar válogatott csapatkapitánya végül folytatni tudta a mérkőzést, komolyabb sérülés nélkül. A 84. percben azonban lecserélte Szoboszlait a holland tréner, helyére pedig Chiesa állt be. Az eredmény a későbbiekben nem változott, a Liverpool 2-0-ra győzött a Brighton ellen.
A Liverpool legközelebb december 20-án, 18:30-tól a Tottenham otthonában lép pályára a Premier League 17. fordulójában. Arne Slot csapata ezen a rangadón kénytelen lesz nélkülözni Mohamed Szalah-t, aki december 15-én már az Afrikai Nemzetek Kupájára utazik az egyiptomi válogatottal.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
