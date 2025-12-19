Arne Slot fontos bejelentést tett Szoboszlai Dominikról

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 11:55
A Liverpool a Tottenham otthonába látogat a Premier League 17. fordulójában. A mérkőzés előtt Szoboszlai Dominik játéka volt a legnagyobb kérdés, amire Arne Slot vezetőedző a sajtótájékoztatón egyértelmű választ adott.

Szoboszlai Dominik a Brighton elleni, 2-0-ra megnyert mérkőzésen szenvedett bokasérülést, ami elsőre igencsak súlyosnak tűnt: néhány perccel később le is kellett cserélni a magyar klasszist, és a lefújás után Arne Slot vészjóslóan nyilatkozott a középpályás állapotáról. Az elmúlt napokban azonban már kedvezőbb hírek érkeztek, Szoboszlai sérülése szerencsére nem súlyos, ugyanakkor továbbra is kérdéses volt, hogy a szombati Tottenham-Liverpool találkozón pályára léphet-e. Most Arne Slot válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésekre.

Szoboszlai Dominik a vártnál hamarabb visszatérhet a pályára
Szoboszlai Dominik a vártnál hamarabb visszatérhet a pályára Fotó: NurPhoto

Szoboszlai máris visszatérhet

A holland szakembert először a csapat sérüléseiről kérdezték:

"Cody Gakpónak volt egy vizsgálata, amely alapján úgy tűnik, nem olyan nagy a baj, mint elsőre gondoltuk, de ő sem holnap, sem a jövőhéten nem játszhat. Szoboszlai tegnap már részt vett az edzésen, meglátjuk, milyen állapotban lesz holnap. Jeremie Frimpongra is számíthatunk a Tottenham ellen."

Néhány kérdéssel később a menedzser külön kitért a magyar középpályás állapotára.

Minden azon múlik, hogyan teljesít a mai edzésen. Utána vele és az orvosi stábbal is egyeztetünk, ha nincs gond, akkor egyértelmű kezdő. De csak akkor, ha teljesen jól van

– fogalmazott a menedzser.

A Liverpool szombaton, 18:30-kor (tv: Spíler 1) lép pályára a tabella 11. helyén álló Tottenham ellen.

