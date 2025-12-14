Kerkez Milos kendőzetlen őszinteséggel vallott Szoboszlai Dominikról

Kerkez Milos jelenős környezetváltozáson ment keresztül a nyár folyamán, ugyanis egy angol középcsapatból, a Premier League-címvédőhöz igazolt, ahol igazi világsztárok veszik körül. Azonban az idei szezon talán legnagyobb sztárját már jól ismerte, ugyanis a válogatottban jó ideje együtt játszanak, viszont a balhátvéd ennek ellenére is el van ájulva Szoboszlai Dominik idei teljesítményétől.
A balhátvéd a Liverpool hivatalos honlapjának adott interjújában mindenekelőtt azt hangsúlyozta, mekkora fejlődésen ment keresztül a magyar válogatott csapatkapitánya az előző idényhez képest:
Már tavaly is nagyszerű volt, bajnoki címet nyert, de szerintem idén egy teljesen új szintre lépett
– fogalmazott a 22 éves védő, aki bevallása szerint még nem találkozott Szoboszlaihoz hasonló futballistával.
Még nem láttam olyan játékost, aki ennyi poszton tudna játszani. Tényleg bármire képes a pályán.
"Nagyon örülök, hogy ilyen jól megy neki. Ő akkor is a hátán visz minket, amikor nem játszunk olyan jól. Mindig próbálja felpörgetni a többieket, és jobb játékra ösztönözni mindenkit."
A magyar balhátvéd külön kitért Szoboszlai elképesztő munkabírására is, miközben finoman utalt arra, mennyire szeretné, ha klubjuk hosszú távon is megtarthatná a középpályást:
Hihetetlenül fontos játékosunk. Rengeteget fut, védekezik, támad, gyakorlatilag mindent csinál a pályán. Remélhetőleg folytatni tudja mindezt, mert szükségünk van rá egész szezonban, és még sok-sok éven át is.
Végezetül kettejük személyes kapcsolatáról is szót ejtett:
17 vagy 18 éves korom óta ismerem, szóval már tudom milyen. Nagyszerű kapitány a válogatottban, remek személyiség, és jó vezér a klubnál is.
