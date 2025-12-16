„Csak Arne Slot meg ne lássa!” – Szoboszlai Dominik gyerekkori fotója a frászt hozta a drukkerekre

Idén már nem csak a középpálya belső posztjain – a számára egyaránt otthonos támadóbb és védekezőbb szerepkörben –, hanem gyakran jobbhátvédként, sőt újabban jobbszélsőként is a legjobbak között teljesít Szoboszlai Dominik. A közösségi oldalakon terjedni is kezdtek róla a különböző komoly vagy éppen mókás mémek. Többen már azzal viccelődtek, hogy ha így folytatódik, a végén még kapusként is beveti őt Arne Slot liverpooli vezetőedző. Egy X-en megjelent Szoboszlai-kép láttán meghűlhet az ereikben a vér.

Szoboszlai Dominik fiatalon kapus is volt

Fotó: Liverpool FC

A Poolban majd' minden pozícióban szerepeltetett Szoboszlai ugyanis ennek a tanúsága szerint gyerekként, a Főnix Gold utánpótlás-nevelő klubban bizony még kapusként is játszott.

A hozzászólók némelyike meg is jegyzi, nehogy Slot meglássa ezt a fotót a csapat hadrendjében már eddig is ide-oda tologatott magyar légiósáról.

Szoboszlai Dominik lassan már csak edző nem volt

„Vedd ezt le gyorsan, nehogy Slot meglássa!”; „Ne adj ötleteket”; „De többé már ne legyen kapus!”; „Ez az ember tényleg mindenhol tud játszani”; „Tesó, hátulról előre mindenhol tud játszani, még jó, hogy edző majd csak 2040 körül lesz” – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló kommentek Szoboszlai kapusmezes képe alatt.

A Liverpool egyébként legközelebb szombaton (18.30, tv: Spíler 1) a Tottenham vendége lesz az angol labdarúgó-élvonal 17. fordulójában. Egyelőre kérdéses, hogy a legutóbb a Brighton legyőzésekor (2-0) bokasérülést szenvedett Szoboszlai Dominik játszhat-e egyik kedvenc riválisa ellen.