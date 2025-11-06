Nem volt kegyelem, verhetetlen a Fradi az Európa-ligában

Két legjobbját is a kispadon hagyta Robbie Keane, a Ferencváros vezetődzője. A Fradi Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül kezdte a Ludogorec elleni csatát, de a válogatott játékosok hiánya nem látszott meg az első félidőben. Gabi Kanikovszki góljával 1-0-ra vezetett a magyar együttes, sőt, lehetett volna kétgólos is az előny, de les miatt a VAR elvette Bamidele Yusuf találatát.

A Fradi továbbbra is veretlen az Európa-ligában Fotó: Tumbász Hédi

A második félidőre megérkezett Tóth Alex, s Cadu jóvoltából hivatalosan is 2-0-ra vezetett a Fradi. A hajrára összeszedte magát a vendég csapat, s a szépítés is összejött nekik. A végére Varga Barnabás is beállt, izgalmas, feszült perceket kellett átélni, végül Lenny Joseph állította be a végerdményt. A Fradi - akárcsak nyáron - ezúttal sem kegyelmezett bolgár riválisának.

Dobogós a Fradi

A Ferencváros itthon tudta tartani a három pontot, s négy meccs után veretlenül, 10 ponttal áll a csapat az Európa-ligában. A zöld-fehérek a harmadik helyen állnak a tabellán.