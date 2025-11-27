"Sajnálom" - Dibusz Dénes elárulta, miért maradt el a Fradi-bravúr

A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként az Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti mérkőzésén, így továbbra is veretlen és nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll. Robbie Keane vezetőedző tanítványai Varga Barnabás fejesgóljával ugyan megszerezték a vezetést a második félidő derekán, de a brazil Talisca találatával a hazaiak három perccel később egyenlítettek. Dibusz Dénes, a Fradi kapusa különösen az első félidőben kapott munkát a törököktől.

Dibusz Dénes sajnálja, hogy Varga gólja után szinte azonnal egyenlített a Fener Fotó: AFP

Dibusz Dénes megérdemelt egy pontról beszélt

A meccs után a Fradi kapusa, Dibusz Dénes bevallotta, sajnálja, hogy Varga találata után szinte azonnal gólt kaptak.

Az utolsó pár perc már nem a fociról szólt, kakasodás, oda mondogatás, tüskék elhelyezése... Örültem, hogy lefújta a bíró, elégedettek lehetünk az egy ponttal. Fegyelmezettek voltunk, azt kaptuk amire készültünk, nem tudtak meglepni minket. Persze van olyan minőség bennük, hogy tudtak helyzetet kialakítani, bátran vállalkoztak lövésre, de összeségében nagyon jól helyt álltunk. Jó periódusaink voltak, két kapufát lőttünk, nagyon sajnálom, hogy Barni gólja után gyorsan egyenlítettek. Azt leszámítva jól zártunk, odaadóan, szívet-lelket kitéve mindenki maximumot nyújtott

- mondta Dibusz Dénes.

A Ferencváros három győzelemmel, két döntetlennel, és 11 ponttal negyedik helyen áll a tabellán. A magyar bajnok legközelebb december 11-én a skót Glasgow Rangerst fogadja az alapszakasz hatodik körében.

Meddig jut a Fradi?

