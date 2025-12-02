"Mintha testvérek lennének" - megtalálták Buzsik Borka hasonmását

A legenda szerint mindenkinek van hét hasonmása a világban – és úgy néz ki, hogy Szoboszlai Dominik felesége, most megtalálta a sajátját. A Redditen szúrták ki először a felhasználók, hogy Buzsik Borka meglepően hasonlít Adele-re, a világhírű brit énekesnőre.
A rajongók kommentekkel árasztották el a közösségi oldalt: szerintük Buzsik Borka és Adele akár testvérek is lehetnének – és nem csak külsőre. Mindkét sztár kifinomult ízléssel bír, és egyaránt rajonganak a divatért. Nagyon adnak a megjelenésükre: Borka a szülés után is rendszeresen pilateszre jár, Adele pedig a válása után életmódot váltott, és drasztikusan lefogyott.
"Csak nekem hasonlít Borka és Adele?"
- kérdezte az egyik kommentelő.
"Mintha testvérek lennének"
- mondta egy másik rajongó.
A Metropol szúrta ki, hogy a Liverpool magyar sztárjának is van egy egészen elképesztő hasonmása. Samraj Toor, londoni modellről van szó, akit a rajongók szerint szinte lehetetlen megkülönböztetni Szoboszlai Dominiktól. A magyar válogatott csapatkapitányának „ikertestvére” villámgyorsan meghódította a közösségi médiát, és pillanatok alatt internetes szenzációvá vált. Toor legnépszerűbb videóját már 2,5 millióan látták, és több mint 90 ezer kedvelést gyűjtött.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.