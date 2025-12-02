Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Melinda, Vivien névnapja

"Mintha testvérek lennének" - megtalálták Buzsik Borka hasonmását

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 07:30
Adelehasonmás
A rajongók ismét gondoskodtak az internetes szenzációról, ugyanis megtalálták Szoboszlai feleségének klónozott verzióját. Buzsik Borka kiköpött mása egy világhírű brit énekesnőnek.

A legenda szerint mindenkinek van hét hasonmása a világban – és úgy néz ki, hogy Szoboszlai Dominik felesége, most megtalálta a sajátját. A Redditen szúrták ki először a felhasználók, hogy Buzsik Borka meglepően hasonlít Adele-re, a világhírű brit énekesnőre.

Buzsik Borka is megtalálta hasonmását, több millióan ismerik a világsztárt
Buzsik Borka is megtalálta hasonmását, több millióan ismerik a világsztárt Fotó: BORS

Buzsik Borka és Adele testvérek is lehetnének

A rajongók kommentekkel árasztották el a közösségi oldalt: szerintük Buzsik Borka és Adele akár testvérek is lehetnének – és nem csak külsőre. Mindkét sztár kifinomult ízléssel bír, és egyaránt rajonganak a divatért. Nagyon adnak a megjelenésükre: Borka a szülés után is rendszeresen pilateszre jár, Adele pedig a válása után életmódot váltott, és drasztikusan lefogyott.

"Csak nekem hasonlít Borka és Adele?" 

- kérdezte az egyik kommentelő.

"Mintha testvérek lennének" 

- mondta egy másik rajongó.

Buzsik Borka, Szoboszlai szerelme

Adele, a brit énekesnő 

Szoboszlai Dominiknek is van hasonmása 

A Metropol szúrta ki, hogy a Liverpool magyar sztárjának is van egy egészen elképesztő hasonmása. Samraj Toor, londoni modellről van szó, akit a rajongók szerint szinte lehetetlen megkülönböztetni Szoboszlai Dominiktól. A magyar válogatott csapatkapitányának „ikertestvére” villámgyorsan meghódította a közösségi médiát, és pillanatok alatt internetes szenzációvá vált. Toor legnépszerűbb videóját már 2,5 millióan látták, és több mint 90 ezer kedvelést gyűjtött.

@samrajtoor My Lookalike Who do you think I look like? 🤔 #lookalike #szoboszlai #punjabi #twin #Verwandlung ♬ original sound - samrajtoor

 

